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Geçmişten günümüze Bursa’nın Kızık köyleri

Yayınlanma Tarihi: Nisan 02, 2025 16:57 Güncelleme Tarihi: Nisan 02, 2025 17:17

Güzelliği, doğal zenginliği ve tarihiyle Osmanlı'nın en özel şehirlerinden biri olan Bursa, Kızık köylerine ev sahipliği yapmakta. İşte, Uludağ'ın yamaçlarındaki bu Kızık köyleri de görenleri kendine hayran bırakıyor. Bunlar; Cumalıkızık, Değirmenlikızık, Fidyekızık, Hamamlıkızık ve Derekızık olmak üzere 5 farklı köy. Devlet-i Aliyye'nin kuruluşundan beri var olan ve tarihi, Orhan Gazi ile adeta bütünleşen bu köyleri sizler için araştırdık.

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TARİHİ BİR ŞEHİR BURSA
TARİHİ BİR ŞEHİR BURSA

🔹 Bursa, ülkemizin en güzel coğrafyalarından birine kurulmuş bir Osmanlı şehridir. Osmanlı'dan da önce Türklerin bulunduğu bu yer, oldukça köklü bir geçmişe sahiptir.

🔹 Bilhassa Bursa'daki Kızık köyleri, 700 yıldan fazladır varlıklarını bu bölgede sürdürüyor. Öncelikle Türkçe bir isim olan Kızık sözcüğünün nereden geldiğine bir bakalım.

Bursa'nın 10 güzeli

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"KIZIK" KELİMESİNİN KÖKENİ
KIZIK KELİMESİNİN KÖKENİ

🔹 Kızık kelimesi, "Kıs-/Kız" kökünden gelmekte. Bu kökten türeyen "Kızık" sözcüğü ise "Kuvvetli, kahraman" manalarına gelir. Kızık sözcüğünün bir diğer anlamı ise "Kızgın"dır.

🔹 Türk lehçelerinin genelinde bu manaya gelen Kızık için Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig adlı eserinde "İlig bolsa isiz, ajunug buzar. Kısıglısı bolmasa, yoldın azar." Yani "Halk kıstırılmazsa ve disiplin sağlanmazsa yolundan azar" anlamındadır.

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SAVAŞÇI, GÜÇLÜ, DİSİPLİNLİ
SAVAŞÇI, GÜÇLÜ, DİSİPLİNLİ

🔹 Uygur Türkleri ve Karahanlıların Türkçesinde "Kısıglı" tabiri ciddi ve disiplinli halk anlamına gelir, buradan "kıstırılmış, bastırılmış ve sindirilmiş olan" anlamı çıkmaktadır.

🔹 Kızık ya da Kızıg sözcüklerin farklı manaları olsa da bahsi geçen Türk boyu için "savaşçı, güçlü, disiplinli, her an savaşmaya hazır" gibi bir manasını içerir.

Bursa Sultan Camileri

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OĞUZ BOYLARINDAN OLAN KIZIKLAR
OĞUZ BOYLARINDAN OLAN KIZIKLAR

🔹 Kızık boyu, Oğuz Kağan Destanı'nda adı geçen bir boydur ve "Oğuzların 24 boyundan yalnızca biridir." Kızık boyu, Bozoklar kolundan Oğuz Kağan'ın oğlu Yıldız Han'ın soyundan geldiği söylenmekte.

🔹 Oğuz boyları ile birlikte Anadolu'ya gelmiş ve bir Türk yurdu olmasında önemli rol oynamıştır. 16. yüzyıl Osmanlı tahrir defterlerinde Kızıklara ait yirmi sekiz köy dahi tespit edilmiştir.

Oğuz Kağan Destanı

Oğuz Kağan Destanı, M.Ö. 209-174 tarihlerinde hükümdarlık yapmış olan Hun hükümdarı Mete'nin hayatı etrafında gelişen olayları konu alan bir destandır.

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KIZIK KÖYLERİNİN BULUNDUĞU ŞEHİRLER
KIZIK KÖYLERİNİN BULUNDUĞU ŞEHİRLER

🔹 Genel olarak Kızıkların Anadolu'da başlıca yaşadıkları yerlerin başında; Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bursa, Tokat, Ankara ve Bolu gelmektedir..

🔹 Aynı zamanda bu saydığımız illerin yanı sıra Balıkesir ili Manyas ilçesine bağlı Kızık ve Kızıksa köyleri ile Bolu ili Seben ilçesine bağlı Kızık köyünde de Kızıklar yaşamaktadır.

Çiniyle bezeli cami: Gökmedrese

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