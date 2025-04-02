Geçmişten günümüze Bursa’nın Kızık köyleri

3 /10 SAVAŞÇI, GÜÇLÜ, DİSİPLİNLİ













🔹 Uygur Türkleri ve Karahanlıların Türkçesinde "Kısıglı" tabiri ciddi ve disiplinli halk anlamına gelir, buradan "kıstırılmış, bastırılmış ve sindirilmiş olan" anlamı çıkmaktadır.

🔹 Kızık ya da Kızıg sözcüklerin farklı manaları olsa da bahsi geçen Türk boyu için "savaşçı, güçlü, disiplinli, her an savaşmaya hazır" gibi bir manasını içerir.