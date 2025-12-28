Tolstoy Müslüman mıydı?

3 /11 TOLSTOY'UN KAZAN'DAKİ YILLARI













◼ Nikolayeviç'in Kazan'daki çocukluğu pek de parlak geçmez. Hatta bu sıkıntılı döneminde bir günlük tutmaya başlar. İlkokulu bir şekilde bitiren Tolstoy, ilerleyen yaşlarında hukuk eğitimi almaya başlar. Fakat hukuk fakültesindeki eğitimini yarıda bırakır.

◼ On dokuz yaşına gelen Nikolayeviç, doğduğu eve döner ve burada kendi içine bir yolculuğa başlar. Tula'daki ev ona anılarını, yaşanmışlıklarını hatırlatmaktadır. Burada doğmuş ve burada kendine sıfırdan bir hayat kuracaktır.

Kazan nerede?

Kazan, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın en büyük şehri ve başkentidir. Volga ve Kazanka Nehirlerinin birleştiği noktada yer alır.