Tolstoy Müslüman mıydı?
Gerçekçilik üzerine yazdığı romanları ve çarpıcı betimlemeleriyle dünya edebiyatının ön sıralarda yer alan Lev Nikolayeviç Tolstoy, ilginç bir yaşam öyküsüne sahip. Kaleme aldığı her eserinde yaşanmışlığının izlerini, vurucu satırlarında görmekteyiz. İşte, dünyada böylesine bir ün yakalayan isim hakkında yıllardır merak edilen bir konu var: "Tolstoy Müslüman mıydı?" Peki ya sizce, usta kalem ölmeden önce "İslam ile tanışmış olabilir mi?" İşte tüm bu soruların cevabını Tolstoy'un ölüm yıl döneminde sizler için araştırdık.
◼ Rus edebiyatının güçlü kalemlerinden olan Lev Nikolayeviç Tolstoy, 9 Eylül 1828 Rusya'nın Tula şehrinde "Yasnaya Polyana" isimli evde zengin bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelir.
◼ On iki yaşındayken önce annesini kaybeden Tolstoy ardından babasını da kaybeder. İşte bu iki ağır kayıp, Nikolayeviç'in hayatını bambaşka yerlere taşır. Ebeveynlerin ölümünden sonra Tolstoy, halasının yanında yaşamaya başlar.
Tula şehri nerede?
Moskova'nın 193 kilometre güneyinde yer alan Tula, Rusya'nın Tula Oblastı'nın başkenti olarak kabul edilir. Rusya'nın 36. en büyük şehridir.
◼ 1841 yılında halasının ölümünden sonra Tolstoy'un vasiliği, diğer halasına geçer. Bu halası ise onu Kazan'da bulunan evine götürür. Kazan, Tolstoy'un hayatında önemli bir yeri temsil etmektedir.
◼ Nikolayeviç, genç yaşlarında Fransızca öğrenmiş ve Fransız edebiyatının önemli simalarından olan Voltaire, J.J. Rousseau'dan fazlasıyla etkilenmiştir.
Voltaire kimdir?
Voltaire takma adını kullanan ve bu isimle tanınan François Marie Arouet, Fransız yazar ve filozoftur. Fransız Aydınlanması'nın en önemli filozoflarının başında gelir.
J.J. Rousseau kimdir?
Jean-Jacques Rousseau, Cenevreli filozof, yazar ve bestekardır. Onun siyaset felsefesi, Avrupa'da Aydınlanma Çağı ve Fransız Devrimi; modern siyasi, ekonomik ve eğitim düşüncesinin gelişimini etkilemiştir.
◼ Nikolayeviç'in Kazan'daki çocukluğu pek de parlak geçmez. Hatta bu sıkıntılı döneminde bir günlük tutmaya başlar. İlkokulu bir şekilde bitiren Tolstoy, ilerleyen yaşlarında hukuk eğitimi almaya başlar. Fakat hukuk fakültesindeki eğitimini yarıda bırakır.
◼ On dokuz yaşına gelen Nikolayeviç, doğduğu eve döner ve burada kendi içine bir yolculuğa başlar. Tula'daki ev ona anılarını, yaşanmışlıklarını hatırlatmaktadır. Burada doğmuş ve burada kendine sıfırdan bir hayat kuracaktır.
Kazan nerede?
Kazan, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın en büyük şehri ve başkentidir. Volga ve Kazanka Nehirlerinin birleştiği noktada yer alır.
◼ Yeni bir hayat için kendine belli kurallar belirler. Sabah 05.00'te uyan, gece en geç 10.00'da yat, gündüzleri iki saat kadar uyuyabilirsin, çok yemek yeme, tatlıdan uzak dur, her gün bir saat yürü, faydanın dokunabileceği insanları sev, akla dayanmayan kanaatleri umursama, aynı anda iki şey yapma, gerekli olmadıkça hayal aleminde kaybolma.
◼ Yazar, kendini yeni keşfettiği dönemde belirlediği bu kurallara ilerleyen zamanda şunları da eklemiştir; hislerini belli etme, başkalarının senin hakkında düşündüklerini umursama, göze batmadan iyilik yap, kadınlardan uzak dur, şehvetini sıkı çalışarak bastır, bahtsızlara yardım et.
◼ 1851 yılında ise üç yıldır ayrılmadığı evinden ayrılıp Kafkasya'ya subay olan kardeşi Nikolay'ın yanına gider ve burada ilk askeri deneyimini gerçekleştirir. Kafkas halkının yaşadıklarından etkilenir ve romanlarına da konu olur.
◼ 1852 senesinde ise astsubay olarak görevlendirilir. Bu süreçte sağlığı bozulan Tolstoy dinlenmeye çekilir. Bu süre zarfında ise ilk defa yazı deneyimi kazanır ve bu dönemin tohumu ise "Çocukluğum" adlı eseri olur.
Kafkasya nerede?
Kafkasya, Karadeniz ve Hazar denizi arasında yer alan, Avrupa ve Asya'nın sınırında bulunan bölgenin adıdır. Kafkas sıradağlarında, Avrupa'nın en yüksek dağı olan ve Kafkas halklarının sözlü edebiyatının temeli oluşturan Elbrus Dağı bu bölgede yer alır.