Tolstoy'un unutulmaz eserlerinden insana dair alıntılar

Edebiyat dünyasının büyük yazarlarından Tolstoy, hayatı boyunca yaşamı anlamaya ve insanlığın problemlerine çözüm üretmeye çalıştı. Ömrünün son otuz yılını ise insan, aile, din, devlet, toplum, sanat ve estetik konularında kuramsal çalışmalara adadı. Tolstoy, "İnsanın gerçek benliği, ruhanidir. Ve bu benlik herkeste aynıdır. Öyleyse insanlar nasıl eşit olamaz ki?" diyerek bütün insanların eşit olduğunu savundu. Usta yazarın doğum yıl dönümünde unutulmaz eserlerinden insana ve hayata dair alıntılarını derledik.