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Tolstoy'un unutulmaz eserlerinden insana dair alıntılar

Edebiyat dünyasının büyük yazarlarından Tolstoy, hayatı boyunca yaşamı anlamaya ve insanlığın problemlerine çözüm üretmeye çalıştı. Ömrünün son otuz yılını ise insan, aile, din, devlet, toplum, sanat ve estetik konularında kuramsal çalışmalara adadı. Tolstoy, "İnsanın gerçek benliği, ruhanidir. Ve bu benlik herkeste aynıdır. Öyleyse insanlar nasıl eşit olamaz ki?" diyerek bütün insanların eşit olduğunu savundu. Usta yazarın doğum yıl dönümünde unutulmaz eserlerinden insana ve hayata dair alıntılarını derledik.

Giriş Tarihi: 09.09.2020 08:21 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 08:36
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Sadece derin sevgisi olanlar, derin acıları hissedebilirler.

Çocukluğum, Lev Nikolayeviç Tolstoy

Tolstoy'dan çocukluğa doğru yolcuğa çıkaracak alıntılar

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İnsana, başını bütün hızıyla duvara vurmak, çoktan beri kanayıp ağrıyan yaraya hafifçe dokunulmaktan daha kolay gelir.

Gençlik, Lev Nikolayeviç Tolstoy

Tolstoy'dan mutlaka okumanız gereken kitap listesi

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Başarıya ulaşmak istiyorsak, bunun için ilk şart, olayları gözümüzde büyütmeden olduğu gibi görmektir.

Diriliş, Lev Nikolayeviç Tolstoy

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Eğer yürüdüğünüz yolun doğru olduğuna inanıyorsanız devam etmek zorundasınız. Ne olursa olsun.

Hacı Murat Lev Nikolayeviç Tolstoy

Tolstoy'un Müslüman olduğu gizlendi mi?

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Evet, dünya bir çöldür. İnsan ise bu çölün müzmin seyyahı.

İtiraflarım, Lev Nikolayeviç Tolstoy

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