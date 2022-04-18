Şiirimizin özgün sesi Nef'i Divanı

*Nef'î Divanı'nın Princeton baskısının iç kısmından bir görsel

Nef'î kimdir?

◼ 1572 – 1635 yılları arasında yaşayan Divan edebiyatının hiciv üstadı Nef'î, şiir dili ve renkli karakteri ile edebiyatımızın önde gelen simalarından biri olarak kabul edilir. Erzurumlu olan Nef'î'nin adı Ömer'dir. İdareci bir aileye mensup olan şair, babadan şairdir.

◼ İyi bir eğitim hayatı geçiren Nef'î'nin üzerinde ünlü alim ve şair Gelibolulu Âlî'nin ciddi bir emeği vardır. Âlî, Nefî'ye ciddi bir şiir birikimi katarak mahlasını verir. Şairin İstanbul'a gitmesi ve sarayla ilişki kurmasında da Âlî'nin emeği vardır.

Hamdullah Hamdi'nin "Leyla ile Mecnun" mesnevisi