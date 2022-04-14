Hamdullah Hamdi'nin "Leyla ile Mecnun" mesnevisi

*Şeyh Hamdullah hattı ile yazılan Hamdî'nin "Leyla vü Mecnun" eserinden bir görsel

Leyla ile Mecnun

◾ Edebiyat tarihimizde gerçek aşka ulaşmayı konu edinen en meşhur aşk hikayesi olan "Leyla ile Mecnun" en kamil haline Fars edebiyatı içerisinde erişir. Bu eşsiz hikaye başta Fuzuli olmak üzere pek çok şairimizin dikkatini çeker.

◾ Nizâmi'nin eseri ile geniş kitlelere ulaşan eser, Fuzuli'nin yorumu ile başka bir boyuta geçiş yapar. Leyla ile Mecnun kendisinden sonra tüm aşkları birinci elden etkilemeyi başaran deyim yerindeyse eşsiz bir şaheser ve öncü metin mesabesindedir.

Bir hikaye iki şair: Fuzuli ve Sezai Karakoç'un Leyla ile Mecnun'u