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Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'undan sevgiye dair en güzel alıntılar

Leyla ile Mecnun, Doğu edebiyatında en sevilen ve birçok şair tarafından kaleme alınan mesnevi türüdür. Bu mesneviler arasında bir şaheser vardır külliyat arasında ilk akla gelendir: Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u… Fuzuli, yazıldığı dönemden itibaren aşk ve aşıklık sembolü haline gelen ve sevilerek okunan Leyla ve Mecnun'u İstanbullu şairlerin isteği üzerine yazdığını dile getirdi. Zira Taşlıcalı Yahya Bey, Hayali Bey, Celalzade Mustafa Çelebi ve Üsküdarlı Aşki'ye göre böyle bir eseri ancak Fuzuli gibi bir üstad yazabilirdi. Şair dostlarını haklı çıkaran Fuzuli'nin eseri çok geçmeden edebi güzelliğin ve aşkın sembolü haline geldi. İşte Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'undan sevgiye dair en güzel alıntılar…

Giriş Tarihi: 23.09.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 09:09
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"Senin bakmaya meylin olmadıktan sonra, bendeki bu yüz güzelliği ne işe yarar?"

Aşk ve ıstırap şairi: Fuzuli kimdir?

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"Öyle şaşılacak bir işe giriştim ki; başı, sonu bütünü ile sıkıntı ve endişe..."

Leyla ile Mecnun'u incelemek ve satın almak için tıklayınız

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"Bu vuslata rüya demek mümkündü; eğer, uyku girebilseydi ağlayan gözlerimize..."

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"Bu arsada hangi eseri gördümse; o, sensin diyerek ona koştum."

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"Zülfüne tutulduğumdan beri delilik zinciri ile içIi dışlıyım..."

Bir hikaye iki şair: Fuzuli ve Sezai Karakoç'un Leyla ile Mecnun'u

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