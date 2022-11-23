Çöl Kaplanı: Fahreddin Paşa kimdir

Dört tarafı düşmanla çevrili bir halde Resulullah'ın (SAV) kabrini barındıran Medine'yi çekirge yeme pahasına hasta ve yaralı askerleri ile sonuna kadar savunan Fahreddin Paşa, milletimizin gönlünde taht kuran mühim bir şahsiyettir. Cihan Harbi'nin ardından Kabil Büyükelçiliği yapan Türkkan, Türk - Afgan dostluğunu pekiştiren mümtaz bir simaydı.