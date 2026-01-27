Alman Çeşmesi’nin Gizli Hikayesi

3 /10













◾ Bağdat Demiryolu gibi devasa projelerin ve İngiltere-Fransa blokuna karşı kurulacak büyük bir ittifakın tohumları atılmak üzeredir. Wilhelm, Sultan II. Abdülhamid'in misafirperverliğinde öyle etkilenir ki bu kadim şehre ikinci gelişinde kalıcı bir hediye bırakmak ister.

◾ Bu hediye, ne Avrupa'nın soğuk heykellerine benzemeli ne de İslam sanatının içinde yabancı kalmalıdır. Bir çeşme yapılmaya karar veriliyor yapımı başlıyor.