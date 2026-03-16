Kadir gecesi önem ve fazileti
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in son on gününe gizlenen bin aydan hayırlı gece, Kadir gecesi müminlerin her sene istifade etmeye çalıştığı mukaddes bir iklimdir. Duaların kabulü, tevbe ve istiğfarın fazileti için semaya kalkan eller bize Allah Teala'nın büyüklüğünü hatırlatır. Mukaddes Kadir gecesinin önem ve faziletini ayetler ve hadis-i şerifler ışığında araştırdık. İşte, Kadir gecesi önem ve fazileti...
◾ Allah Teala'nın "rahman" ve "rahim" ism-i şeriflerinin tecellilerinden olan Kadir gecesi, Ramazan-ı Şerif'in son on gününde aranan mukaddes bir mevsimdir.
◾ Bu hayırlı zamanı idrak etmeyen Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan hayırlı bu geceyi idrak etmek amacıyla ibadetlere, dua ve istiğfara yönelirler.
KADİR GECESİNİN ANLAMI: KENDİ KADRİNİ BİLMEK GİBİ İRFAN OLMAZ
Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
Kadir Suresi 1-3 Ayetler
Kadir Suresi 1-3 Ayetler Tefsiri
◾ Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir.
◾ Kur'an-ı Kerim'in bu gece nazil olmaya başlaması, bin aydan hayırlı olması ve tan yerinin ağarmasına dek esenlik olması sebebiyle Kadir gecesi dini literatürümüzde ciddi yer tutar.
◾ Öyle ki bu mukaddes gecenin rahmetinden, feyzinden ve bereketinden faydalanmak isteyen Müslümanla gündüzünü oruçlu geçirdikleri günün gecesini ibadet, dua, taat ve zikirle geçirirler.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Her kim imanından dolayı faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni taatle geçirirse, onun lehine, geçmiş günahları bağışlanır."
(Buhari, İman, 28)
◾ Allah Resulü'nün (SAV) bu hadis-i şerifi Müslümanları Ramazan-ı Şerif boyunca ibadete teşvik eder. Öyle ki Kadir gecesinde sabaha dek yapılan ibadetlerin sebeplerinden birisi de bu müjdedir.
◾ Bu gece Allah Teala'yı zikretmek ve Kur'an-ı Kerim kıraatinde bulunmak da yaygın ibadet biçimlerinden birisidir. Öyle ki Allah Teala Tâhâ Suresi 124. ayette bu durumu hatırlatır:
"Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz."