Klasik Türk şiirinde Kadir Gecesi
Başta Anadolu olmak üzere geniş bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı topraklarında önemli yazarlar ve şairler yetişir. İslam'ın sancaktarlığını üstelenen Osmanlı, klasik edebiyatın zeminini oluşturur. Dini gün ve geceler ile ilgili kasideler ve gazeller kaleme alınır. Kadir gecesinin işlendiği divanlar ise döneme damgalarını vurur.
Giriş Tarihi: 17.04.2023
13:25
RAMAZAN-I ŞERİF
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Kameri ayların sonuncusu olarak bildiğimiz Ramazan, insanlık için hidayet kaynağıdır. Rahmet ve bereket mevsiminde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim indirilir, hem nefsi terbiyemizi sağlayan hem de birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren oruç ibadeti ise yine bu dönemde farz kılınır. "On bir ayın sultanı" olarak isimlendirdiğimiz Ramazan'ın içinde öyle bir gece vardır ki bu gecede rahmet oluk oluk yağar.
Kadir gecesi ibadetleri nelerdir?
KADİR GECESİNİN FAZİLETİ
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Müslüman dünyası için mühim bir yer teşkil eder. İman etmiş kimseler için bir kurtuluş vesilesi olarak müjdelenmiştir. "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi"
🔹 Bu mübarek gecenin Ramazan ayının son
10 günü içinde saklı olduğu bilinir. Rivayetlere göre Ramazan'ın 27'nci gecesinin Kadir gecesi olabileceği kayıtlara geçmiştir.
🔹 Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde,
"Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" buyurmuştur.
KADİR GECESİNE ÖZEL OLARAK İNDİRİLEN SURE
🔹 Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olduğundan Müslümanlar, bu mübarek güne oldukça ehemmiyet gösterir,
feyz ve bereketin kendilerine hasıl olmasını diler.
🔹 Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi dışında daha pek çok önemli hadislerin gerçekleştiği
Kadir gecesine müstakil ve özel bir sure nazil olmuştur.
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Kadir gecesi anlamına gelmektedir. "Leyletü'l-Kadr" suresi olarak da bilinir. Surede, Kadir gecesi anlatıldığı için bu isim ile anılır. Ayetlerde, Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiğini bildirir ve bu gecenin önemini vurgular. "İnnâ enzelnâ"
2023 Kadir gecesi! Kadir gecesi ne zaman?
KADİR GECESİNİN KELİME KÖKENİ
🔹 Arapça kökenli bir kelime olan "
kadir" sözcüğü, " kadr" kökünden gelmektedir. manaları karşılamaktadır. "Değerli, kıymetli, kudret sahibi, her şeye gücü yeten, kuvvet ve kudretin hiçbir sınırı olmayan"
🔹 Bu gecenin Kadir gecesi olarak adlandırılmasının nedeni ise şöyledir:
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Peygamber Efendimiz (SAV) buyurmuştur ki: "Her kim Kadir gecesinde bu gecenin haiz bulunduğu şeref ve itibara inanarak ve Allah'ın (CC) inayet buyuracağı sevap ve mükafatı umarak bu mübarek geceyi ibadetle tebcil ve tes'id ederse geçmiş küçük günahlar mağfiret olunur"
(Buhari - Kadir Gecesi Babı)
EDEBİYATIMIZIN ZİRVE DÖNEMİ
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13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar başta Anadolu olmak üzere geniş bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı Devleti, edebi anlamda zirveyi yaşatır, bu topraklarda pek çok önemli bürokratlar, yazarlar ve şairler yetişir.
🔹 İslam'ın sancaktarlığını üstelenen Osmanlı, klasik edebiyatın zeminini oluşturur.
Günlük yaşamdan kesitleri eserlerine dahil eden şairler ve yazarlar bilhassa dini gün ve geceler için de ayrı şiir kalıpları ve farklı türler ile edebiyatı zenginleştirme görevini üstlenirler.
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