Klasik Türk şiirinde Kadir Gecesi

KADİR GECESİNİN FAZİLETİ

🔹 "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi" Müslüman dünyası için mühim bir yer teşkil eder. İman etmiş kimseler için bir kurtuluş vesilesi olarak müjdelenmiştir.

🔹 Bu mübarek gecenin Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olduğu bilinir. Rivayetlere göre Ramazan'ın 27'nci gecesinin Kadir gecesi olabileceği kayıtlara geçmiştir.

🔹 Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" buyurmuştur.