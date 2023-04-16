2023 Kadir gecesi! Kadir gecesi ne zaman?
On bir ayın sultanı Ramazan içerisinde bin aydan saha hayırlı Kadir gecesini barındırır. Ramazan'ın 27'inci gecesi olduğu tahmin edilen bu mübarek gecede Müslümanlar günahlarının affı ve Yüce Allah'a yakınlaşmak için birçok ibadet gerçekleştirirler. Peki, Kadir Gecesi hangi gün? Kadir gecesi ne zaman 2023? Kadir Gece ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de ne buyrulur? Kadir gecesi alametleri...
Giriş Tarihi: 16.04.2023
16:19
Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
16:59
Kadir Gecesi, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.
◾ Ramazan'ın 27'inci gecesi olduğu tahmin edilen Kadir gecesi, İslam alemine
"bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenmiştir.
◾ Kadir gecesi, hidayet rehberi olan
Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, mağfiret kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gündür.
Kadir Gece ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de ne buyrulur?
◾ Kur'an-ı Kerim'de bu mukaddes günün mahiyetinden şöyle bahsedilir:
"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
Kadir Gecesi ile ilgili hadisler
◾ Kadir gecesini
, fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır. (Müslim, Müsâfirîn, 175)
◾ Resulullah (SAV) bir hadis-i şerifinde
"Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" (Buhari, Müslim) buyurmuştur.
◾ İbn Ömer (RA), Peygamber Efendimizin (SAV) bir hadisini şöyle nakletmiştir:
"Sahabelerden bazı kimselere, rüyalarında Kadir gecesinin, (Ramazan'ın) son yedi günü içinde olduğu gösterildi. Resulullah (SAV) onlara: "Görüyorum ki rüyalarınız
Ramazan'ın son yedi günü hakkında birbirine uygun düşmüştür. Artık kim Kadir gecesini aramaya kalkışırsa, onu Ramazan'ın son yedisinde arasın, buyurmuştur." (Buhari, Müslim)
*İbn Ömer kimdir? Abdullah bin Ömer, Hz. Ömer'in oğluydu. En çok hadis rivayet eden ve en çok fetva veren yedi sahabiden biriydi.
Kadir gecesi ibadetleri nelerdir?
◾ Hz. Aişe (ra), şöyle rivayet eder: "Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesine rastlarsam
nasıl dua edeyim, diye sordum. Resulullah (sav):
"Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet)" diye dua et, buyurdu." (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314)
Ramazan'ın son on günü nasıl ihya edilir?
Kadir gecesi alametleri ve belirtileri
◾ Alimler, Kadir gecesini tespit etmek için bazı görüşlerde birleşmişlerdir. Bunlara göre Kadir gecesinde şunlar yaşanır:
◾ Denizlerin suyu, bir an tatlılaşır.
◾ Kadir gecesi, açık ve sakin olur. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur.
Ertesi sabah güneş, kızıl doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.
Kadir gecesinde yapılacak ibadetler
Ebu Hureyre'nin (ra) rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
"Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Kadir, 1)
◾ Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu mübarek geceyi Müslümanlar
, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, istiğfar ederek değerlendirmelidir.
◾ Süfyan es-Sevri, "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir. (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313)
◾ Yüce Allah, bu gecede şirk haricinde büyük günahların affedeceğini müjdelemiştir.
*Süfyan-i Sevri kimdir? Süfyân es-Sevrî, hadis ve fıkıh olmak üzere tefsir, akaid, rical gibi pek çok ilme önemli katkılarda bulunmuş hadis imamlarındandır.