2023 Kadir gecesi! Kadir gecesi ne zaman?

◾ Kadir gecesini, fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır. (Müslim, Müsâfirîn, 175)

◾ Resulullah (SAV) bir hadis-i şerifinde "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" (Buhari, Müslim) buyurmuştur.

◾ İbn Ömer (RA), Peygamber Efendimizin (SAV) bir hadisini şöyle nakletmiştir:

"Sahabelerden bazı kimselere, rüyalarında Kadir gecesinin, (Ramazan'ın) son yedi günü içinde olduğu gösterildi. Resulullah (SAV) onlara: "Görüyorum ki rüyalarınız Ramazan'ın son yedi günü hakkında birbirine uygun düşmüştür. Artık kim Kadir gecesini aramaya kalkışırsa, onu Ramazan'ın son yedisinde arasın, buyurmuştur." (Buhari, Müslim)

*İbn Ömer kimdir?

Abdullah bin Ömer, Hz. Ömer'in oğluydu. En çok hadis rivayet eden ve en çok fetva veren yedi sahabiden biriydi.

Kadir gecesi ibadetleri nelerdir?