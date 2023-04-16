Kadir gecesi ibadetleri nelerdir? Kadir gecesi ibadetleri

RAMAZAN'IN 27'İNCİ GECESİ: KADİR GECESİ

🔸 Tüm İslam alemi için "bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi" Müslümanlara müjdeleri ile gelmiş oldukça önemli bir gecedir.

🔸 Bu mübarek gecenin Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olduğu bilinmektedir. Geçerli olan rivayetlerin değerlendirmesiyle Ramazan'ın 27'nci gecesinin Kadir gecesi olabileceği kayıtlara geçmiştir.

🔸 Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" buyurmuştur.

Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi fazileti nedir?