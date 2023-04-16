Kadir gecesi ibadetleri nelerdir? Kadir gecesi ibadetleri
Müslümanların büyük bir heyacan ile beklediği Ramazan ayının son on günün içine gizlenmiş Kadir Gecesi, tarifi imkansız bir müjdedir. Bu gecede tüm Müslümanlar elinden geldiğince ibadet etmeye, günahlarından tövbe dilemeye, Allah'a (CC) yaklaşmaya gayret edecektir. Cenab-ı Hak (CC) Kur'an-ı Kerim'in indiği bu günde kullarına rahmet ve mağfiret dağıtır. Peki, bu geceye has ibadetler var mıdır? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Kadir gecesi namazı var mıdır? Kadir Gecesinde nasıl ibadet edeceğiz?
Giriş Tarihi: 16.04.2023
14:19
RAMAZAN'IN 27'İNCİ GECESİ: KADİR GECESİ
🔸 Tüm İslam alemi için
Müslümanlara müjdeleri ile gelmiş oldukça önemli bir gecedir. "bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi"
🔸 Bu mübarek gecenin Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olduğu bilinmektedir. Geçerli olan rivayetlerin değerlendirmesiyle
Ramazan'ın 27'nci gecesinin Kadir gecesi olabileceği kayıtlara geçmiştir.
🔸 Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde,
"Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" buyurmuştur.
Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi fazileti nedir?
KADİR GECESİNE HAS BİR SURE
🔸Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olduğundan Müslümanlar, bu mübarek güne oldukça ehemmiyet gösterir,
feyz ve bereketin kendilerine hasıl olmasını diler.
🔸 Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi dışında daha pek çok önemli hadislerin gerçekleştiği
Kadir gecesine müstakil ve özel bir sure nazil olmuştur.
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Kadir gecesi anlamına gelmektedir. "Leyletü'l-Kadr" suresi olarak da bilinir. Surede, Kadir gecesi anlatıldığı için bu isim ile anılır. Ayetlerde, Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiğini bildirir ve bu gecenin önemini vurgular. "İnnâ enzelnâ"
KADİR SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr
KADİR SURESİNİN ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
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KADİR GECESİ İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR?
🔸 Arapça kökenli "
kadr" kökünden gelen kadir kelimesi, gibi manalara gelmektedir. "değerli, kıymetli, kudret sahibi, her şeye gücü yeten, kuvvet ve kudretin hiçbir sınırı olmayan"
🔸 Bu gecenin Kadir gecesi olarak adlandırılmasının nedeni ise şöyledir:
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Peygamber Efendimiz (sav) buyurmuştur ki: "Her kim Kadir gecesinde bu gecenin haiz bulunduğu şeref ve itibara inanarak ve Allah'ın inayet buyuracağı sevap ve mükafatı umarak bu mübarek geceyi ibadetle tebcil ve tes'id ederse geçmiş küçük günahlar mağfiret olunur"
(Buhari - Kadir Gecesi Babı)
KADİR GECESİNİ NASIL İFA ETMEK GEREKİR?
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre Kadir gecesi bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi gecesi idrak edilecek.
🔸 Kadir gecesinde yapılacak ibadetlerin başında Kur'an-ı Kerim okumak gelmektedir. Kur'an okunmalı, okuyanlara ise saygı gösterilmeli ve dinlenmelidir.
Kur'an-ı Kerim ile kurulan manevi bağ güçlendirilmeli ve Allah'a (CC) olan sevgi ve saygı pekiştirilmelidir.
🔸 Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra nafile namaz kılınmalı, üzerinde namaz borcu olan kişilerin nafile namaz kılmadan önce bir günlük kaza namazı kılmaları tavsiye edilmektedir.
Kadir gecesinin önemi ve faziletleri