Kadir Gecesi'nin önemi ve faziletleri

🔸 Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 2-3; Müslim, "Ṣıyâm", 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

🔹 Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, "Ṣalâtü'l-müsâfirîn", 179-180, "Ṣıyâm", 220-221; Ebû Dâvûd, "Şehru Ramażân", 2, 6; Tirmizî, "Ṣavm", 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir.