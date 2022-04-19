İsmet Özel’in edebi şahsiyetini özetleyen şiir: Mazot

🔹 Şair, şiire isim olarak seçtiği "Mazot" kelimesi ile ne anlatmak istediği konusunda bize ipuçları verir. Mazot sanayinin vazgeçilmez temel parçası olan makinenin olmazsa olmaz yakıtıdır.

🔹 Sadece makinenin değil; hayatın her alanında ihtiyaç duyduğumuz petrol ve petrol ürünlerinin de temsilcisi niteliğindedir. Tüm bu faydalarına rağmen mazot, çevreye oldukça zararlı bir maddedir. Mazot, adeta İsmet Özel'in, doğaya duyduğu özlemi, şehir hayatında katlanmak zorunda kaldığı olumsuzlukları simgeler.

İsmet Özel'e göre şiir nedir, nasıl okunur?