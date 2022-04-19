İsmet Özel’in edebi şahsiyetini özetleyen şiir: Mazot
İsmet Özel’in edebi şahsiyetini özetleyen şiir: Mazot
İsmet Özel, ilk edebi faaliyetlerine 19 yaşında başlar. 1960'lı yıllarda ülkemizde devam eden İkinci Yeni akımının getirdiği yeni ideolojiden de yararlanarak kendi özgün şiir anlayışını oluşturmayı başarır. Şair, ortaya koyduğu şiirlerinde okuyucuya müziksel bir ahenk ve ritim sunar. Özel'in şiirlerinde oluşturmaya çalıştığı yoğun çağrışımlar okuyucuyu şiire bağlar, aynı zamanda 'okuyucuyu iyi bir şiir okuyucusu' olma yolunda eğitir. Şairin İslami karakterini oluşturduğu yıllarda arayış ve sorgulama hisleri içerisinde yazdığı ''Mazot'' şiiri, onun edebiyat ve şiir anlayışını ortaya koyan önemli bir eserdir. Peki, Mazot şiiri özelinde, İsmet Özel'in şiir anlayışı ve edebi karakteri nasıldır?
Giriş Tarihi: 19.04.2022
11:34
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
16:24