Ramazan'ın son on günü nasıl ihya edilir?

◾ On bir ayın sultanı Ramazan'ın son on gününün içindeyiz. "El-aşera el-evahira" tabiri ile de anılan bu günler ayın 29 veya 30 çekmesi fark etmeksizin, yirminci orucun tutulduğu gece başlar.

◾ İçinde barındırdığı faziletlere ve birtakım sünnet uygulamalarına bağlı olarak son on gün oldukça önemlidir.

◾ Bin yıldan daha hayırlı Kadir gecesini barındırması ve Peygamber Efendimizin (SAV) itikafa girerek daha çok ibadetle geçirmesi bu günlerin hikmetinden sayılır.

Ramazan ayını en verimli şekilde nasıl değerlendirebiliriz?