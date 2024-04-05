Kadir gecesi için 7 altın tavsiye

◼ Resul-i Ekrem (SAV) amcası Hz. Abbas'a (RA)

"Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." Diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas (RA) da "bunu her gün yapamayız", deyince Hz. Peygamber bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir

(Ebû Dâvûd, Tatavvu 14 [1297]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât 190 [1387])