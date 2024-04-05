Kadir gecesi için 7 altın tavsiye
Yılın şüphesiz en faziletli gecesi olan, bin aydan hayırlı Kadir gecesi, bir ömre bedeldir. Kadir gecesi o kadar önemlidir ki Allah Teala Kur'an'ı Kerim'de müstakil bir sure ile Kadir gecesinin önemini anlatır. Bunlardan dolayı Kadir gecesinin manevi lezzetini almak, kuşatıcı rahmetinden feyizlenmek için Müslümanlar bu geceyi farklı şekillerde eda ederler. Sizler için Kadir gecesini daha faziletli, rahmet yüklü eda edebilmek neler yapmamız gerektiğini yedi maddede özetledik.
Giriş Tarihi: 05.04.2024
15:45
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
17:17
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Kur'an-ı Kerim'de " bin aydan hayırlı" olarak zikredilen Kadir gecesini en güzel şekilde idrak etme yollarından birisi camilerde, müminlerle beraber topluca ibadet etmektir.
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Toplu eda edilen namazların tek başına eda edilenlerden daha fazla sevap olduğunu bizzat Resul-i Ekrem (SAV) bize bildirir. Bundan dolayı Kadir gecesini kaçırmamak, hakkıyla eda etmek isteyenler evvela camilere gitmelidir.
MÜBAREK KADİR GECESİ ÖNEMİ
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Ramazan ayının son günlerinden birinin içinde gizlenmiş olan Kadir gecesinde bol bol Kur'an-ı Kerim okumak, Allah Teala'nın kelamını zikretmek hoş bir ibadettir.
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Kur'an-ı Kerim ruhumuza şifa olduğu gibi aynı zamanda zikirdir. Kur'an'ın huşu içinde okunması insanı ferahlatır ve rahmet kapılarına gark eder.
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Allah Resulü'nün (SAV) hiç olmazsa ömürde bir kılınması yönünde tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir gecesini eda eden Müslümanların rağbet ettiği bir nafile namazdır.
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Normal zamanlardan farklı olarak namazın her rükununde tesbihi getirilir. "Sübhânallâhi ve'l-hamdu lillahi velâ ilâhe illallâhu vallahu ekber"
KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?
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Resul-i Ekrem (SAV) amcası Hz. Abbas'a (RA)
"Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." Diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas (RA) da "bunu her gün yapamayız", deyince Hz. Peygamber bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir
(Ebû Dâvûd, Tatavvu 14 [1297]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât 190 [1387])
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İnsanlık her zaman istiğfar etmeye muhtaç. Bu meyanda Kadir gecesinde bol bol istiğfar ederek Hak Teala'nın rızasını arzulamamız gerekir.
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İstiğfar kavramı mana olarak da gerçekleşen olumsuz eylemlerden dolayı Hak Teala'dan af dileme ve mağfiret niyaz etme anlamına gelir. Resulullah (SAV) gün içerisinde sıklıkla istiğfar eder ve bu eylemi müminlere tavsiye ederdi.
KADİR GECESİ ALAMETLERİ VE BELİRTİLERİ