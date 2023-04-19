Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi alametleri ve belirtileri
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edeceğimiz Kadir gecesinin önemi pek çok ayet ve hadiste belirtilmiştir. Peki, Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesinin belirtileri nelerdir?
Giriş Tarihi: 19.04.2023
10:00
Kadir Gecesi, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.
◾ Ramazan'ın 27'inci gecesi olduğu tahmin edilen Kadir gecesi, İslam alemine "bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenmiştir.
◾ Kadir gecesi, hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı,
mağfiret kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gündür.
Ramazan'ın son on günü nasıl ihya edilir?
◾Kur'an-ı Kerim'de bu mukaddes günün mahiyetinden şöyle bahsedilir:
"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
◾ Resulullah (SAV) bir hadis-i şerifinde
"Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" (Buhari, Müslim) buyurmuştur.
◾ İbn Ömer (RA), Peygamber Efendimizin (SAV) bir hadisini şöyle nakletmiştir:
"Sahabelerden bazı kimselere, rüyalarında Kadir gecesinin, (Ramazan'ın) son yedi günü içinde olduğu gösterildi. Resulullah (SAV) onlara: "Görüyorum ki rüyalarınız (Buhari, Müslim) Ramazanın son yedi günü hakkında birbirine uygun düşmüştür. Artık kim Kadir gecesini aramaya kalkışırsa, onu Ramazan'ın son yedisinde arasın, buyurmuştur."
◾ Hz. Aişe (ra), şöyle rivayet eder "Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim, diye sordum. Resulullah (sav):
"Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet)" diye dua et, buyurdu." (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314)
Kadir gecesi ibadetleri nelerdir?
◾ Alimler, Kadir gecesini tespit etmek için bazı görüşlerde birleşmişlerdir. Bunlara göre Kadir gecesinde şunlar yaşanır:
▪ Denizlerin suyu, bir an tatlılaşır.
▪ Kadir gecesi, açık ve sakin olur. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur.
▪ Ertesi sabah güneş, kızıl doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.