Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi alametleri ve belirtileri

◾Kur'an-ı Kerim'de bu mukaddes günün mahiyetinden şöyle bahsedilir:

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."