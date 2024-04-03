Kadir gecesi ibadetleri nelerdir?
"Bin yıldan daha hayırlı" olarak adlandırılan Kadir gecesini, İslam alemi büyük bir heyecan ile bekliyor. Ramazan'ın son on günün içine gizlenmiş bu mübarek gece, 2024 senesinde, 5 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir. Peki, bu geceye has ibadetler mevcut mudur? Kadir gecesi ibadetleri nelerdir? Kadir gecesi namazı var mı? Kadir gecesinde hangi ibadetleri ihya edeceğiz? İşte, merak edilen tüm soruların cevapları...
Giriş Tarihi: 03.04.2024
16:22
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
17:03
🔸 Müslümanlar için
Ramazan gibi önem teşkil eden bir zaman dilimi bulunur. Bu, Kadir gecesidir. Bu mübarek gece, İslam alemine müjdelerle gelmiş oldukça önemli bir vakittir. "bin aydan daha hayırlı olan"
🔸 Kadir gecesinin Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olduğu bilinir. Geçerli olan rivayetlerin değerlendirmesiyle
kayıtlarda bulunmaktadır. Ramazan'ın 27'nci gecesinin Kadir gecesi olabileceği
🔸 Peki, önce
ne demek, "kadir" Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor buna bir bakalım. Arapça kökenli bir sözcük olan ismi, kadir manaların gelmektedir. "kıymet, itibar"
🔸
Kadir kelimesi, cümle içerisinde anlamlarıını karşılayan sıfat olarak da kullanılmaktadır. "güçlü, gücü yeten, her şeye gücü yeten"
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024?
🔸 Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde,
buyurmuştur. "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız"
🔸 Kadir gecesi,
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olduğundan Müslümanlar, bu mübarek güne oldukça ehemmiyet gösterir, feyz ve bereketin kendilerine hasıl olmasını diler.
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gecesinde, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi dışında daha pek çok önemli hadisler gerçekleşmiştir. Kadir Bu geceye özel, aynı isimle bir sure nazil olmuştur.
🔸 Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de,
Kadir gecesi manasına gelir. "İnnâ enzelnâ" suresi olarak da bilinir. Surede, Kadir gecesi anlatıldığı için bu isim ile anılır. Ayetlerde, Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiğini bildirir ve bu gecenin önemini vurgular. "Leyletü'l-Kadr"
KADİR SURESİ
﴾1﴿ Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
﴾1﴿ Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
﴾2﴿ Bilir misin nedir Kadir gecesi?
﴾3﴿ Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
﴾4﴿ O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar.
﴾5﴿ O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.