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Kadir gecesi ibadetleri nelerdir?

"Bin yıldan daha hayırlı" olarak adlandırılan Kadir gecesini, İslam alemi büyük bir heyecan ile bekliyor. Ramazan'ın son on günün içine gizlenmiş bu mübarek gece, 2024 senesinde, 5 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir. Peki, bu geceye has ibadetler mevcut mudur? Kadir gecesi ibadetleri nelerdir? Kadir gecesi namazı var mı? Kadir gecesinde hangi ibadetleri ihya edeceğiz? İşte, merak edilen tüm soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 17:03
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KADİR GECESİ NE ZAMAN?
KADİR GECESİ NE ZAMAN?

🔸 Müslümanlar için Ramazan gibi önem teşkil eden bir zaman dilimi bulunur. Bu, "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir gecesidir. Bu mübarek gece, İslam alemine müjdelerle gelmiş oldukça önemli bir vakittir.

🔸 Kadir gecesinin Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olduğu bilinir. Geçerli olan rivayetlerin değerlendirmesiyle Ramazan'ın 27'nci gecesinin Kadir gecesi olabileceği kayıtlarda bulunmaktadır.

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KADİR GECESİ 2024
KADİR GECESİ 2024

🔸 Peki, önce "kadir" ne demek, Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor buna bir bakalım. Arapça kökenli bir sözcük olan kadir ismi, "kıymet, itibar" manaların gelmektedir.

🔸 Kadir kelimesi, cümle içerisinde "güçlü, gücü yeten, her şeye gücü yeten" anlamlarıını karşılayan sıfat olarak da kullanılmaktadır.

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KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024?
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024?

🔸 Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde, "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" buyurmuştur.

🔸 Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olduğundan Müslümanlar, bu mübarek güne oldukça ehemmiyet gösterir, feyz ve bereketin kendilerine hasıl olmasını diler.

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KADİR GECESİ HANGİ GÜN?
KADİR GECESİ HANGİ GÜN?

🔸 Kadir gecesinde, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi dışında daha pek çok önemli hadisler gerçekleşmiştir. Bu geceye özel, aynı isimle bir sure nazil olmuştur.

🔸 Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, "Leyletü'l-Kadr" Kadir gecesi manasına gelir. "İnnâ enzelnâ" suresi olarak da bilinir. Surede, Kadir gecesi anlatıldığı için bu isim ile anılır. Ayetlerde, Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiğini bildirir ve bu gecenin önemini vurgular.

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KADİR SURESİ
KADİR SURESİ

KADİR SURESİ

﴾1﴿ Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

﴾1﴿ Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

﴾2﴿ Bilir misin nedir Kadir gecesi?

﴾3﴿ Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

﴾4﴿ O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar.

﴾5﴿ O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.

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