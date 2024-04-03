Kadir gecesi ibadetleri nelerdir?

🔸 Peki, önce "kadir" ne demek, Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor buna bir bakalım. Arapça kökenli bir sözcük olan kadir ismi, "kıymet, itibar" manaların gelmektedir.

🔸 Kadir kelimesi, cümle içerisinde "güçlü, gücü yeten, her şeye gücü yeten" anlamlarıını karşılayan sıfat olarak da kullanılmaktadır.