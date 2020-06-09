Sezai Karakoç'un İslam milleti

"Millet" Sezai Karakoç'un düşüncesini açıklamada temel bir kavramdır. Karakoç millet kavramını açıklarken fiziken somut bir varlık olmakla birlikte manevi bir kimlik ve "ortak bir ruhu" olduğunu ifade eder. Bu ortak ruhu oluşturan temel zemin ise "medeniyet şuuru"dur.

Aynı ideali paylaşan, ihtiyaçları taşıyan, aynı medeniyeti meydana getirmek için duygularını, düşüncelerini, ruhunu harekete geçiren insanlar bir milleti meydana getirirler. Tek tek fertlerin bir ruhu olduğu gibi milletin de manevi bir ruhu vardır.

İslami geleneğin en gür sesi; Sezai Karakoç