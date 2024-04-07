Resulullah (SAV) ve gençlik

🔸 Bir ümmetin, milletin en önemli teminatı sahip olduğu gençliğidir. Bu sebeple ebeveynler, öğretmenler başta olmak üzere herkesin gençlik hususunda ihmale yer bırakmayacak davranışlar sergilemesi gerekir.

🔸 Her noktada olduğu gibi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bu hususta da müminlerin nasıl davranması gerektiğini tatbik ederek gösterir.

GENÇLİK İLE İLGİLİ HADİSLER