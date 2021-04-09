Peygamberimizin gençlere yaklaşımı

İnsan hayatı, doğum ile başlayıp ölüme değin süren bir bütündür ve gençlik çağı bu devrelerden biridir.

🔸 Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olan gençlik çağı, insanın kişilik ve kimliğinin inşa edildiği bir dönemdir.

🔸 Aile, toplum, devlet ve fikirlerin inşasında gençliğin ve onların üstlendiği rolün önemi büyüktür.

🔸 Nitekim İslam dini, gençlere büyük değer vermiş; çocuk yetiştirmeye dair yapılan vurgularda iyi terbiyenin önemine değinilmiştir.

🔸 Bu doğrultuda bir çocuğun mükemmel yetiştirilmesi konusunda, bütün insani ve ahlaki faziletlerin, sosyal kural ve davranışların, dini inanç ve değerlerin öğretilmesinin, bilgi, sanat ya da hünere sahip olabilmesinin altı çizilmiştir.

🔸 Bir çocuğun hem dünya hem ahiret mutluluğunu hedef alan böyle bir terbiye ile yetiştirilmesi, Peygamber Efendimiz (sav) tarafından "en güzel miras" olarak nitelendirilmiştir.

🔊 Dr. Kamil Yaşaroğlu'nun sunumuyla Peygamberimizin çocuklar ve gençlere yaklaşımı konulu podcasti dinlemek için tıklayın.