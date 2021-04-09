Peygamberimizin gençlere yaklaşımı

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü (sav), gençlere sevgi ve saygısı ile en güzel örneği oluşturmuştur.
🔸 Henüz gençlik yıllarında iken Zeyd bin Harise'yi kölelikten azad etmiş ve onu sahiplenmiştir.
🔸 Öyle ki Zeyd, ailesi tarafından geri götürülmek istendiğinde dahi o, Peygamber Efendimiz (sav) ile kalmayı tercih etmiştir.
🔸 Resulullah (sav) da onu güzel bir karşılık vererek evladı olarak ilan etmiş; bu konuda ayet nazil olana değin Zeyd bin Muhammed olarak anılmıştır.
"Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır, annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlâtlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır; hak ve hakikati Allah söyler, doğru yolu da O gösterir.
Evlâtlıklarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur, fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir."
📕 Ahzâb suresinin 4.-5. ayetlerinin tefsiri
🔸 Kur'an Yolu Tefsirine göre bu ayette Hz. Peygamber'in evlâtlığı Zeyd bin Hârise'den söz edilir ve ayetin inişine onun bu durumunun sebep olduğu söylenir. Zeyd çocuk iken kendi kabilesinden zorla alınmış, köleleştirilerek satılmış, elden ele dolaşarak Hz. Hatice'ye gelmişti. Hatice Hz. Peygamber ile evlenince Zeyd'i ona hediye etmişti. Peygamberimiz onu âzat etti ve evlât edindi.
🔸 Zeyd'in ailesi, Mekke'ye gelip çocuklarını bulmuşlardı. Peygamberimiz kendisini seçimde serbest bıraktığı halde Zeyd Allah'ın Resulünü tercih etti, ailesi ile memleketine dönmedi.
🔸 Bu ayet gelinceye kadar kendisine Muhammed oğlu Zeyd derlerdi, ayet gelince kendi babasına nisbet ederek Hârise oğlu Zeyd dediler. Artık o, Peygamber ailesinin bir ferdi değil, Müslümanların din kardeşi, Hz. Peygamber'in sadık bir bağlısı idi (İbn Kesîr, VI, 377; Ebû Bekir İbnü'lArabî, III, 1504).
🔍 Hz. Zeyd kimdir? Zeyd bin Harise'nin hayatı…