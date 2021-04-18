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Gençlik ile ilgili hadisler

İnsan ömrünün en kıymetli dönemlerinden biri olan gençlik, İslam dini için de büyük önem arz eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin gençliklerinden örnekler vererek rol model bir gençlik ortaya koyar. Bunun yanında hadis-i şeriflerde de gençler hususunda önemle durulur. İslam'ın ilk tebliğ edildiği yıllarda, gençler; dini ilk kabul edenler arasında yer almıştır. Bu sebeple Allah'ın ve Efendimizin övgü dolu ifadelerine mazhar olmuşlardır. İşte gençlik ile ilgili hadisler…

Giriş Tarihi: 18.04.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 17:07
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📌 "Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil:

Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin."

(Münavî, Feyzu'l-Kadîr, 2/16)

Yol gösterici 50 hadis

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📌 "İnsanoğluna şu beş şeyden hesap sorulmadıkça, onun ayakları kıyamet gününde Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır:

Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve öğrendiği ilimle nasıl amel ettiğinden."

(Tirmizi, Sıfâtü'l-Kıyâme 1)

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📌 "Gençlerinizin en hayırlısı, (sefahetten uzak durmakta ve temkinli davranmakta) ihtiyarlara benzeyendir. Yaşlılarınızın en fenası ise, (başını gaflete sokmakta ve nefsinin arzularına uymakta) gençler gibi yaşayandır."

(Heysemî, Mecmau'z-Zevaid, 10/270; İbn Hacer, el-Metalibu'l-Aliye, 3/3)

Gönüller yapan 40 hadis-i şerif

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📌 "Allah (cc), gayri meşru şehvet peşinde olmayan genci pek beğenir."

(Müsned, 4/151)

Anne baba hakkı ile ilgili 25 hadis

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📌 Resûlüllah (asm) gençlerin yanına vardı ve şöyle dedi:

"Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan alı kor; iffet ve namusu muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü (oruç), cinsî arzuyu azaltır."

(Müslim, Nikâh 1)

Hayatınıza rehberlik edecek 40 hadis

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