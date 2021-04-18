Gençlik ile ilgili hadisler

İnsan ömrünün en kıymetli dönemlerinden biri olan gençlik, İslam dini için de büyük önem arz eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin gençliklerinden örnekler vererek rol model bir gençlik ortaya koyar. Bunun yanında hadis-i şeriflerde de gençler hususunda önemle durulur. İslam'ın ilk tebliğ edildiği yıllarda, gençler; dini ilk kabul edenler arasında yer almıştır. Bu sebeple Allah'ın ve Efendimizin övgü dolu ifadelerine mazhar olmuşlardır. İşte gençlik ile ilgili hadisler…