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Anne baba hakkı ile ilgili 25 hadis

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, anne baba hakkının önemini çok defa müminlere anlatmış; bu doğrultuda sorulan sorulara daima akrabalık ilişkilerinin sürdürülmesi gerektiğini söyleyerek cevap vermiştir. Bir hadis-i şerifinde "Ya Resulullah, iyi davranmaya en çok layık olan kimdir?" sorusuna "Annen, annen, annen; sonra baban, sonra sırasıyla yakın akrabalarındır" buyurmuştur. Anne baba hakkına ve akrabalık ilişkilerine dair 25 hadisi sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 13.09.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 14:38
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Ebû Abdurrahmân Abdullah b. Mes'ûd (ra) anlatıyor:

Peygamber'e "Allah'ın en sevdiği amel nedir" diye sordum. Peygamber "Vaktinde kılınan namazdır" buyurdu. "Sonra hangisidir" dedim. "Anne babaya iyilik etmektir" buyurdu. "Sonra hangisidir" dedim. "Allah yolunda cihad etmektir" buyurdu.

Buhârî, Müslim

Hayatınıza rehberlik edecek 40 hadis

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Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Hiçbir çocuk babasının hakkını tam olarak ödeyemez. Ancak babası birinin kölesi olur da, o da onu satın alıp azat etmiş olursa belki.

Müslim

Üç ayların manevi iklimini yaşamak için neler yapılabilir?

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Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Allah'a ve âhiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve âhiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve âhiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

Buhârî, Müslim

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Buhârî kaynaklı bir rivayete göre Allah Teâlâ "(Ey akrabalık bağı), seni gözeteni gözetir, seninle ilgisini kesen ile ilgiyi keserim." buyurmuştur.

Buhârî

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Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor:

Bir adam Resûlullah'a gelerek "Yâ Resûlallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir" diye sordu. Resûlullah "Annendir" buyurdu. Adam "Sonra kim" dedi. Resûlullah "Annen" dedi. Adam "Sonra kim" dedi. Resûlullah yine "Annen" dedi. Adam "Sonra kim" diye sordu. Resûlullah "Baban" buyurdu.

Buhârî

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