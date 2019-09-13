Anne baba hakkı ile ilgili 25 hadis

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, anne baba hakkının önemini çok defa müminlere anlatmış; bu doğrultuda sorulan sorulara daima akrabalık ilişkilerinin sürdürülmesi gerektiğini söyleyerek cevap vermiştir. Bir hadis-i şerifinde "Ya Resulullah, iyi davranmaya en çok layık olan kimdir?" sorusuna "Annen, annen, annen; sonra baban, sonra sırasıyla yakın akrabalarındır" buyurmuştur. Anne baba hakkına ve akrabalık ilişkilerine dair 25 hadisi sizler için derledik.