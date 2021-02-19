Üç ayların manevi iklimini yaşamak için neler yapılabilir?

İş hayatı, okul, şehir hayatının gereklilikleri derken günümüzün büyük bir kısmını bu zorunluluklarla ve yolda geçiriyoruz.

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Bu zorunlulukların dışında kalan zamanımız ise ev içindeki sorumluluklarımız ve dinlenme saatlerimiz. Peki, dinlenme sürecinde neler yapıyoruz?

"İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman."

Buhârî, Rikâk, 1

Başta televizyon olmak üzere dinlenme saatlerimizin büyük çoğunluğunu kitle iletişim teknolojilerine harcıyoruz. Bunun yanında internetin daha ulaşılabilir hale gelmesi, dijital mecralarda ve sosyal medya platformlarında geçirdiğimiz sürenin artmasına sebep oluyor.

📌 Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de ortalama televizyon izleme süresi 3 saatin üzerinde. Televizyon yerine yeni nesil video platformlarını tercih edenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

📌 Türkiye'de yaşayan bir kişinin ortalama internet kullanım süresi ise günlük 7 saat 54 dakika. Yani günün üçte birini internette harcadığımızı söyleyebiliriz.

Bütün bunlar vaktimizi neyle geçirdiğimiz konusunda bizlere yardımcı olabilecek türden veriler. Bu sürenin bir kısmını kendi maneviyatımıza dönük fiiller için ayırabiliriz.

🔶🔸 Sosyal medya ile geçen süreyi kısıtlamanızı sağlayacak ipuçları