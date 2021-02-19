Üç ayların manevi iklimini yaşamak için neler yapılabilir?

Günlük hayatın karşısında kendimizi çoğu defa çıkmazların içinde buluyor; yaşamın zorluğundan, çarelerimizin azlığından yakınıyoruz.
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Olumsuz duygu ve düşünceler, bizi harekete geçmekten alıkoyan davranışları tetikliyor; motivasyonumuzu azaltıyor. Öte yandan çoğu zaman bir durumla karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini, neyi rehber edinmemiz gerektiğini düşünüyoruz.
Peygamber Efendimizin(sav) yaşamını anlatan siyer okumaları, hem O'nu tanımamız hem İslam'ı öğrenmemiz hem de öğrendiklerimizi kendi hayatımızda uygulamamız açısından oldukça önemli.
🔶🔸 Peygamberimizi konu alan 1 kitap 1 şiir
📌 Okuma önerisi: Üç ayların manevi iklimini yaşamamıza vesile olacak, bilgilendirici ve edebi bir üslupla yazılan bazı siyer kitapları:
💠 Necip Fazıl Kısakürek - Çöle İnen Nur: Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) hayatını kaleme aldığı eserdir. Necip Fazıl, bu eserinde tefsir, hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan faydalanmıştır. Ancak kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak durmuştur. Resul-i Ekrem'in hayatını tarihî bir biyografi olarak değil genellikle İslâmî gelenek ve kaynaklardan gelen bilgileri edebî bir üslûpla geliştirerek oluşturmuştur.
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💠 İskender Pala - Bülbülün Kırk Şarkısı: Pek çoğumuz, birçok farklı kalemden siyer kitabı okumuş, Peygamber Efendimizin (sav) yaşamına tanıklık etme, onun yaşamını kendi yolumuza rehber etme isteğimizi bu kitaplar aracılığıyla pekiştirmişizdir. Peki, Peygamberimizin (sav) hayatını hiç İskender Pala'nın kaleminden okudunuz mu? İskender Pala, tasavvuftaki en önemli unsurlar olan gül ve bülbülün birlikteliğinden yola çıkarak kaleme almıştır Bülbülün Kırk Şarkısı'nı. Dikkat çekici bir üsluba sahip, edebiyatla harmanlanan muhteşem bir siyer kitabıdır.
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💠 Ahmet Lütfi Kazancı - Peygamber Efendimizin Hayatı: Saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teâlâ'nın en sevgili kulu ve Resul-i Ekrem Efendimizin, her haliyle güzel, dürüst ve örnek olan hayatını olduğu gibi verebilmek, ashabının ona olan sevgilerini, vefa duygularını tam olarak anlatabilmek, düşmanlarının kin ve haset dolu davranışlarını aksettirebilmek oldukça zordur. Peygamber Efendimizin Hayatı serisi, Server-i Enbiya Efendimizin doğumundan vefatına kadar geçen hayatını anlatmayı hedeflemiştir. Özlenen Şafak, Aydınlıklara Doğru, Doğuş - Hicret Yurdunda Sabah, Yükseliş - Hudeybiye Ufuklarına Doğru, Guruba Yaklaşırken ve Kavuşma adında 6 kitaptan oluşan seri, Peygamber Efendimizin(sav) hayatını, kaynakları ile birlikte hikâyeleştirerek, duru bir dil ile anlatmıştır.
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