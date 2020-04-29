Oruç hakkında 15 bilimsel gerçek
On bir ayın sultanı Ramazan'ı ihya ettiğimiz şu günlerde en çok gündeme gelen konulardan biri de oruç hakkındaki bilimsel gerçekler. Orucun sağlığa faydaları sık sık tartışılıyor; bilim insanları, oruç tutmanın insan vücudunda oluşturduğu etkilere dair araştırmalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Müslümanlar olarak, orucun manevi olarak sağladığı katkıları ve beden sağlığımıza olumlu etkilerini biliyoruz. Peki, bilim insanları oruç hakkında neler söylüyor? Dünyada oruç hakkında yapılan bilimsel araştırmalar hangi noktaya dikkat çekiyor?
Giriş Tarihi: 29.04.2020
17:42
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
18:01
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ORUÇ HAKKINDA NE DİYOR?
Bilim insanlarının araştırmaları orucun vücuda oldukça faydalı olduğunu kanıtladı. Araştırmalara göre insan vücudu, oruç tuttuğunu tüketilen son besinden ancak 8 saat sonra kavrayabiliyor.
Son öğünü yedikten tam 8 saat sonra bağırsaklar alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirmiş oluyor.
ORUCUN İLK GÜNLERDEKİ ETKİLERİ NELER?
Sindirim işleminin ardından vücut, enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glükoza yöneliyor. Glükozu tükettiğinde ise bir sonraki enerji kaynağı, vücuttaki yağlar oluyor.
Yağların yakılması sayesinde kilo kaybı, kolesterol seviyesinde düşüş ve diyabet riskinde azalma meydana geliyor.
‘ORUÇ BİRİKMİŞ TOKSİNLERİ, ZEHİRLERİ ATAR’
Bilim dünyası, orucun insan vücuduna büyük yararları olduğunun altını çiziyor. Farklı dinlere mensup pek çok araştırmacı oruç için övgü dolu sözler söylüyor. Fransız Profesör Pier Mulen, oruç hakkında önemli araştırmaya imza atan bir isim. Prof. Pier Mulen, oruç hakkında hayli ibret verici bilgilere değiniyor:
"İslam dünyasının en yararlı kurumlarından biri oruçtur. Oruç, bedenin hem fiziksel hem ruhsal dinlenişidir. Dokuları temizler, birikmiş toksinleri, zehirleri atar. Müslümanlar böylece her yıl bir ay bedenlerini dinlendirirler."
Oruç tutarken bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları
‘ORUÇ, DOKU VE ORGANLARDAKİ ZEHİRLERİ ATIYOR’
Hristiyanlıkta orucun olmamasını büyük bir kayıp olarak nitelendiren Prof. Pier Mulen, insanların beslenme düzenini oruç ile yeniden kurgulamaları gerektiğini söylüyor:
"Hristiyan dininde orucun olmaması büyük bir kayıptır. Aslında insanların her hafta bir gün oruç tutmaları, başka bir deyimle diyet etmeleri ve sadece meyve suyu içmelerinde büyük yarar var. Böylece vücut, doku ve organlardaki zehirleri atar, beden dinçleşir."
ORUCUN FAYDALARINI KANITLAYARAK NOBEL KAZANDI
Oruç hakkında bilim dünyasına çarpıcı gerçekler sunan bir diğer araştırmacı ise Japon biyolog ve bilim insanı Yoshinori Ohsumi. Ohsumi, orucun insan sağlığı açısından oldukça iyi olduğunu bilimsel olarak ispat eden bir isim. Yoshinori Ohsumi, bu alandaki çalışmalarıyla 2016 Nobel Tıp Ödülü kazanmıştı.
Çığır açan bu araştırmaya göre üç günlük oruç, yaşlılarda bile vücudun bağışıklık mekanizmasını komple yenileyerek vücudun dinçleşmesini sağlıyor.