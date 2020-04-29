Oruç hakkında 15 bilimsel gerçek

Oruç hakkında bilim dünyasına çarpıcı gerçekler sunan bir diğer araştırmacı ise Japon biyolog ve bilim insanı Yoshinori Ohsumi. Ohsumi, orucun insan sağlığı açısından oldukça iyi olduğunu bilimsel olarak ispat eden bir isim. Yoshinori Ohsumi, bu alandaki çalışmalarıyla 2016 Nobel Tıp Ödülü kazanmıştı.

Çığır açan bu araştırmaya göre üç günlük oruç, yaşlılarda bile vücudun bağışıklık mekanizmasını komple yenileyerek vücudun dinçleşmesini sağlıyor.