Oruç tutarken bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları
Oruç tutmak, sağlıklı kişilerde bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Hatta yapılan bilimsel çalışmalar, üç günlük orucun yaşlı insanlarda bile bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara direnci artırdığını göstermiştir. Oruç tutmak, öncesinde sağlıklı olan bir kişinin direncini düşürmez. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenmeyle koronavirüs salgını sürecinde bağışıklık sistemini koruyarak oruç tutmak mümkündür. Peki, bunu nasıl sağlayacağız?
Giriş Tarihi: 26.04.2020
00:43
Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
09:18
Yapılan bilimsel çalışmalarda oruç tutma sırasında
bağışıklık sisteminin önemli bileşenlerinden olan immünglobulin (Ig) seviyelerinde azalma olmadığı saptanmıştır. Özellikle bakılan IgA, IgG ve IgG seviyelerinin de oruç tutma ile değişmediği belirlenmiştir. Yapılan başka çalışmalarda vücudun hücresel bağışıklığının diğer önemli bileşeni olan alyuvarların (lökosit) aktivitesinin ve dolaşan immün kompleks miktarının oruç ile değişmediği kanıtlanmıştır. Sonuç olarak oruç tutmak, öncesinde sağlıklı olan bir kişinin direncini düşürmez. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenmeyle koronavirüs salgını sürecinde bağışıklık sistemini koruyarak oruç tutmak mümkündür.
Orucun faydaları nelerdir? Orucun vücuda faydaları…
Oruç, yeterli ve dengeli beslenildiğinde
sağlığa çok önemli katkılar sağlar. Dengeli ve yeterli beslenme, su tüketimi ve egzersiz önerilerine uyulduğu sürece sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek mümkün. Sağlıklı kişilere olumlu etkileri, kişilerde midenin dinlenmesi, vücutta detoks etkisi, kalp damar sisteminde pıhtılaşmanın azalması, kötü huylu kolesterol ile trigliserid düzeylerini belli bir seviyede tutulması ve koroner kalp hastalıklarından korunması şeklinde sayılabilir.
Orucun maddi ve manevi olarak kazandırdıkları...
İFTARDAN SAHURA KADAR 3 ÖĞÜN YAPIN
İftardan sahura kadar
3 öğün yapın. Birinci öğün, ön iftar dediğimiz öğündür. 1-2 bardak su içildikten sonra 1 dilim peynir, 1-2 adet hurma, 1-2 adet ceviz, 2-3 adet zeytin seçeneklerinden biriyle başlanmalıdır. İkinci öğün, esas öğündür. Ana yemekten önce 1 kepçe çorba içilmeli. Ana yemeğin yanında salata, yoğurt/ayran, ekmek, pilav ve makarna gibi bir karbonhidrat kaynağı tüketilmelidir. Üçüncü öğün, sahurdan önce yapacağımız, bağışıklığımız için büyük rol oynayan ara öğündür. Meyve, ev yoğurdu, kefir, çiğ kuru yemiş gibi bir ara öğün mutlaka yapılmalıdır.
Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler
Sahur, ağır yiyeceklerden oluşmamalı, hafif bir kahvaltı gibi olmalıdır. Sahurda sebzeler, karbonhidrat olarak tam buğday ekmeği, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi protein zengini yiyecekler, çiğ badem, ceviz, fındık, avokado ve bol su tüketilebilir. Özellikle ağır hayvansal besinlerden ve işlenmiş et ürünlerinden uzak durulması gerekir. Sahurda
maydanoz, roka, kırmızı/yeşil biber gibi C vitamini zengini sebzeler tüketin. İyi bir protein kaynağı olan yumurtayı tercih edin.
SAHURDA YUMURTA VE CEVİZ TERCİH EDEBİLİRSİNİZ
Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sahurda
hafif bir kahvaltı yeterli olabilmektedir. Uzun süre tokluk sağlayacak yumurta gibi saf proteinler ve yağlı tohumlardan ceviz, badem veya zeytin tercih etmek bağışıklık sistemine önemli katkılar sağlamaktadır. İftar ve sahur arasında meyve yiyerek vitamin ihtiyacı karşılanmalı, normalden daha az çay kahve tüketilmelidir.