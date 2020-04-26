Oruç tutarken bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları

Yapılan bilimsel çalışmalarda oruç tutma sırasında bağışıklık sisteminin önemli bileşenlerinden olan immünglobulin (Ig) seviyelerinde azalma olmadığı saptanmıştır. Özellikle bakılan IgA, IgG ve IgG seviyelerinin de oruç tutma ile değişmediği belirlenmiştir. Yapılan başka çalışmalarda vücudun hücresel bağışıklığının diğer önemli bileşeni olan alyuvarların (lökosit) aktivitesinin ve dolaşan immün kompleks miktarının oruç ile değişmediği kanıtlanmıştır. Sonuç olarak oruç tutmak, öncesinde sağlıklı olan bir kişinin direncini düşürmez. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenmeyle koronavirüs salgını sürecinde bağışıklık sistemini koruyarak oruç tutmak mümkündür.

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