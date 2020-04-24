Orucun maddi ve manevi olarak kazandırdıkları...
Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azad olan mübarek Ramazan ayında oruç tutarak, bedenlerimizi ve nefislerimizi terbiye altına alırız. Sabrı, yardımlaşmayı, paylaşmayı ve özveriyi öğreniriz. Dünya nimetlerinin bir sınav olduğunu; gelip geçici olanın değil, kalıcı ve ebedi olanın insanı yücelttiğini anlarız. Sizler için, gönüller manevi huzur ikliminde bir ay boyunca yıkanmaya hazırlanırken, orucun bize kazandırdığı maddi - manevi değerlere kısaca değindik.
Giriş Tarihi: 24.04.2020
02:11
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
09:42
BÜTÜN İNSANLARA YARARLI BİR KİŞİ OLMAMIZA VESİLE OLUR
Ramazan ayı,
manevî hayatımızda seçkin yeri olan bir aydır. Gündüzleri tuttuğumuz oruçlarla, geceleri kıldığımız teravih namazları ile gönüllerimize iman nurunun ilâhî hüzmeleri dökülmeye başlar. Ramazan sonuna kadar devam eden ve günden güne gönüllerde feyzi artan manevî neşe ile mümin, kendisine, ailesine ve içinde yaşadığı topluma ve hatta bütün insanlara yararlı bir kişi olur. Ramazan ayı, rahmet ve bereketi bol bir aydır. Bu ayın gelmesi ile iyilikler çoğalır, kötülükler azalır, yoksullara ve düşkünlere yardım elleri uzanır.
"Ramazan girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da zincire vurulur." Buhârî, "Savm", 5; Müslim, "Sıyam", 1.
Ramazan ayına mahsus ibadetlerimizin başında oruç gelir. İslâm'ın beş temel ibadetinden biri olan oruç, Ramazan ayına tahsis edilmiş bir ibadettir. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinden bir buçuk yıl sonra farz kılınmış olan oruç; kitap, sünnet ve icma ile sabittir.
"Ey müminler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki korunursunuz." Bakara, 2/183
GÜNAHLARIMIZDAN ARINMAMIZA VESİLE OLUR
Her ibadette olduğu gibi oruç ibadetinde de
ferd ve toplum için pek çok yararlar vardır. Kur'an-ı Kerim'de oruçtan ve orucun hikmetinden söz edilirken: "Umulur ki oruçla günahlardan korunursunuz." buyurulmuş; oruç sayesinde insanın günah işlemekten, başkalarına hile ve haksızlık yapmaktan sakınacağı duyurulmuştur.
"Bir kimse Ramazanın faziletine inanarak ve mükâfatını umarak oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." Buhârî, "Savm", 6; Müslim, "Salâtü'l-Müsafirine ve Kasrihim", 25
Ramazan hakkında sıkça sorulan 20 soru
Çünkü sakıncalı olmayan yemeyi ve içmeyi Allah rızası için belli bir süre terk eden oruçlu, O'nun yasakladığı söz ve işlerden de sakınmak durumundadır.
"Oruç bir kalkandır; (oruçluyu kötülüklerden korur), oruçlu kötü söz söylemesin, oruçlu, kendisi ile itişmek ve dalaşmak isteyene iki defa 'ben oruçluyum' desin. Ruhumu kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağzının açlık kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir." 1 Buhârî, "Savm", 2; Müslim, "Sıyam", 30
HİDAYETE ULAŞMAYI NASİP EDER
Müminlerin oruç ibadeti sayesinde nail olacakları hususlar, ayetlerin bitiminde üç noktada düğümlenmişti:
Lealleküm tettekûn… Lealleküm teşkürûn… Leallehüm yerşudûn… Neydi Yüce Mevlamızın biz müminler için umduğu ve beklediği?
Oruçla ilgili ayetlerin bitiş cümleleri işte bunları açıklıyordu:
Umulur ki, takva sahiplerinden olursunuz… Umulur ki, şükredenlerden olursunuz… Umulur ki, kullarım hidayete ulaşır, doğru yolu bulurlar…