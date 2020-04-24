Orucun maddi ve manevi olarak kazandırdıkları...

Ramazan ayı, manevî hayatımızda seçkin yeri olan bir aydır. Gündüzleri tuttuğumuz oruçlarla, geceleri kıldığımız teravih namazları ile gönüllerimize iman nurunun ilâhî hüzmeleri dökülmeye başlar. Ramazan sonuna kadar devam eden ve günden güne gönüllerde feyzi artan manevî neşe ile mümin, kendisine, ailesine ve içinde yaşadığı topluma ve hatta bütün insanlara yararlı bir kişi olur. Ramazan ayı, rahmet ve bereketi bol bir aydır. Bu ayın gelmesi ile iyilikler çoğalır, kötülükler azalır, yoksullara ve düşkünlere yardım elleri uzanır.

"Ramazan girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da zincire vurulur." Buhârî, "Savm", 5; Müslim, "Sıyam", 1.