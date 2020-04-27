Peygamberimizi konu alan 1 kitap 1 şiir

Pek çoğumuz, birçok farklı kalemden siyer kitabı okumuş, Peygamber Efendimizin yaşamına tanıklık etme, onun yaşamını kendi yolumuza rehber etme isteğimizi bu kitaplar aracılığıyla pekiştirmişizdir. Peygamberimizin hayatını hiç İskender Pala'nın kaleminden okudunuz mu?

İskender Pala, tasavvuftaki en önemli unsurlar olan gül ve bülbülün birlikteliğinden yola çıkarak kaleme almıştır Bülbülün Kırk Şarkısı'nı. Dikkat çekici bir üsluba sahip, edebiyatla harmanlanan bu muhteşem bir siyer kitabıdır.

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