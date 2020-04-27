Peygamberimizi konu alan 1 kitap 1 şiir
Peygamber Efendimizin hayatını okumak, onun yaşamını gözden geçirmek ve yaşadığımız zorlukları, onun olaylar karşısındaki tutumunu örnek alarak aşmak, İslam bilincimizi tazelemek yolunda atacağımız en önemli adımlardan biri. Ancak kimi zaman "ne okumalıyım?" sorusu da bu bilincin beraberinde getirdiği bir soru. Fikir, kültür ve sanat hayatımıza yön veren usta kalemlerden Peygamber Efendimizi konu alan 1 kitap, 1 alıntı ve 1 şiiri derledik.
Giriş Tarihi: 27.04.2020
09:21
Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
09:48
Necip Fazıl Kısakürek – Çöle İnen Nur
Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatını kaleme aldığı eserdir. Necip Fazıl, bu eserinde tefsir, hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirilen ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak durmuştur.
Çöle İnen Nur, Necip Fazıl'ın siyer geleneği etrafında kaleme aldığı edebi bir eserdir. Resul-i Ekrem'in hayatını tarihî bir biyografi olarak değil genellikle İslâmî gelenek ve kaynaklardan gelen bilgileri edebî bir üslûpla geliştirilerek oluşturmuştur.
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Belanın en büyüğü nebilere, sonra velilere, daha sonra derece derece Allah'a yakın olanlara isabet eder.
Necip Fazıl Kısakürek
‘BİZ BU DÜNYADAN NEREYE GÖÇELİM, YA MUHAMMED?’
Biz bu dünyadan nereye Göçelim, ya Muhammed? Yeryüzünde, riya, inkâr, hıyanet Altın devrini yaşıyor… … Gel, Ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı Âminlerimiz vardır! Hacdan döner gibi gel; Mirac'dan iner gibi gel; Bekliyoruz yıllardır!
Arif Nihat Asya
İskender Pala – Bülbülün Kırk Şarkısı
Pek çoğumuz, birçok farklı kalemden siyer kitabı okumuş, Peygamber Efendimizin yaşamına tanıklık etme, onun yaşamını kendi yolumuza rehber etme isteğimizi bu kitaplar aracılığıyla pekiştirmişizdir. Peygamberimizin hayatını hiç İskender Pala'nın kaleminden okudunuz mu?
İskender Pala, tasavvuftaki en önemli unsurlar olan gül ve bülbülün birlikteliğinden yola çıkarak kaleme almıştır Bülbülün Kırk Şarkısı'nı. Dikkat çekici bir üsluba sahip, edebiyatla harmanlanan bu muhteşem bir siyer kitabıdır.
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Dostum İbrahim "Dünyanın en güzel gülü henüz açmadı" dediğinde ben onun bir gülistanda açacağını sanmıştım. Meğer o dikenler, diken yaraları, gözyaşları ve kan damlaları arasında açacakmış.
İskender Pala