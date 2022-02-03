Bir kurtuluş vesilesi: Regaibiyye

📌 Arzu edilen ve bol faziletli gibi manalara tekabül eden Regaip Kandili, halk arasında Efendimizin (SAV) ana rahmine düştüğü gece olarak bilinir.

📌 Manevi bir arınma iklimi olan üç ayların ilk Cuma gecesi olarak kabul edilen Regaip Kandili, bilhassa camilerde büyük bir katılım ile ihya edilir.

📌 Üç ayların ilk kandili olması ve Ramazan-ı Şerif'i muştulaması açısından oldukça değerli olan bu gece; nafile ibadetler, zikirler, tesbihler ile değerlendirilir.

Üç ayların edebiyatımıza yansıması