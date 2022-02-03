Regaip Kandili Zikir ve Duaları

İslam alemi için büyük bir önem arz eden üç aylara henüz girmişken, Allah Teala'nın lütfu ve keremi ile bu gece Regaip Kandili'ni Müslümanlar olarak ibadethanelerde ve evlerimizde ihya edeceğiz. Müminler, bu hayırlı gecede ibadet, taat ve dualarla Yüce Allah'tan merhamet ve istiğfar isteyecek, şükür edecek. Nafile ibadetler edilerek, tevbe edilecek. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler neler? Regaip Kandili'nde söylenecek istiğfar duaları ve tesbihler hangileri? Regaip Kandili çekilecek zikir ve tesbihler...