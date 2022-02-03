Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Regaip gecesinde kaç rekat namaz kılınır?
İslam aleminde mübarek kabul edilen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan "üç ayların" habercisi Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Bu gecenin faziletine ermek isteyen Müslümanlar, internet üzerinden "Regaip Kandili namazı"nı aramaya başladı. Peki, Regaip kandili namazı var mı? Regaip kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Regaip Kandili namazı kaç rekattır? Regaip gecesinde kaç rekat namaz kılınır? Diyanet açıklamalarına göre, Regaip Kandili namazı hakkında bilgiler derledik.
Giriş Tarihi: 03.02.2022
16:44
Regaip, sözlükte
anlamındaki "ragibe"nin çoğuludur. "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış"
📌 Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.
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Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaip Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regaib'in diğer kandillerden farkı hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur.
Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, 'Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.' buyurmuştur.
REGAİP KANDİLİ ORUCU NEDİR?
Regaip gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram ayların içerisinde yer alır.
📌 Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Regaip gecesine hürmet gösterenler, gün içinde yapılan ibadet ve dua ile meşgul olanlar Allah'ın sevgisini ve takdirini kazanır.
📌Namaz, kulun Allah'a yönelişinin bir ifadesidir. İslam'ın beş temel esasından biri olan namaz, manevi terbiye metodudur. Namazın Arapçası salat olup, çoğulu salavattır. Farzlara ek olarak bağışlanma maksadıyla yapılan ibadetlere ise nafile namaz denir.
İbadet insanın ruhi dünyasını güzelleştiren bir manevi terbiye metodudur. Fazladan yapılan bağışlanma maksatlı ibadetlere nafile ibadet denir. "
Nefl" kökünden türeyen nâfile kelimesi sözlükte " hak edilen miktara veya paya eklenen, ziyade, ilâve, fazlalık" gibi anlamlara gelir. Nafile ibadetler farz, vacip ve sünnet olan ibadet çeşitlerinin dışında kulun Allah (CC) ile arasında manevi bir bağ kurmak ve kendisi için rahmet vesilesi olması duasıyla gerçekleştirdiği ibadetlerdir.
NAFİLE NAMAZ NASIL KILINIR?
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NAFİLE NAMAZ NASIL KILINIR?
Nafile namaza başlarken birçok ibadette olduğu gibi en önemli husus niyettir, hangi namaz kılınacaksa ona göre niyet edilmelidir.
1. rekâtda, "Allahu Ekber" diyip İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Subhaneke okunur ve Euzü-besmele çekilir. Fatiha okunur, Kur'an'dan en az üç ayet kısa olacak şekilde ya da üç ayet miktarı kadar uzun bir ayet okunur ve rükûya gidilir, secdeye gidilir. Doğrulup, tekrar secde'ye gidilir.
2. rekâtda, ayağa kalkarak kıyama durulur, besmele çekilir ve Fatiha okunur. Kur'an'dan en az üç ayet kısa olacak şekilde ve ya üç ayet miktarının uzunluğunda bir ayet okunur ve rükuya gidilir. Ardından secdeye gidilir, doğrulur, tekrar secdeye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve de Rabbena duaları okunur.
Nafile namazlar genellikle 2 rekât şeklinde kılınmaktadır. Nafile namazları sadece belli bir aya, güne ya da geceye ait ise o zaman sadece bu dönemde kılınması gerekir, örneğin teravih namazı Ramazan ayında kılınmaktadır. Nafile namazları sünnet ve hadiste belirtilmediyse en çok 12 rekât olarak kılınabilmektedir. Farklı nafile namazlarının rekâtlarında da değişiklik olabilmektedir.
REGAİP KANDİLİ NAMAZI VAR MI?
📌 Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk Cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaip Gecesi'dir. Bu gece için özel bir namaz yoktur fakat akşam ile yatsı arasında
12 rek'at hacet namazı kılınabilir.
Bunun yanında namaz borcu olanların bu mübarek gecede kaza namazları kılmaları tavsiye edilir.
REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?
➡ Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra şöyle desin:
"Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve'sselâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, "Salât", 140, 348)."
NAMAZ NASIL KILINIR?
➡Her rek'atta
Fâtiha'dan sonra üç kere "Kadir" Suresi ve on iki kere " İhlâs" Sûresi okunacaktır. Veya bir kere "Kadir" Sûresi ve üç kere "İhlâs" Sûresi okunur.
Üç aylarda yapılması gereken ibadetler nelerdir? Üç aylarda çekilecek tesbihler...