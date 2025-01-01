Üç ayların faziletleri

1 /10 Üç ayların önemi











🔹 Müslümanlar için sunulmuş çok kıymetli zaman dilimleri bulunuyor. Bunlardan biri de 1 Ocak 2025 yılı itibariyle başlayacak olan Üç aylardır. Bu süreç, Regaip Kandili ile başlayan bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi ile de zirveye ulaşır.

🔹 Kandiller zincirini içinde barındıran bu dönem, Ramazan Bayramı ile adeta maddi ve manevi bir yükselişe vesile olur. Üç ayların yaklaştığı şu zamanda bol bol istiğfar getirmek gerekir.