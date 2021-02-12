Üç aylarda yapılması gereken ibadetler nelerdir? Üç aylarda çekilecek tesbihler...

➡ Üç aylar girdiği zaman Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:
📌"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)
📌Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." diyerek bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
📌"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)
📌Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
➡10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
➡10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
➡10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
📌"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."
Anlamı: "Allah'ım! Bize Recep ve Şaban'ı Mübarek Eyle..Ramazana ulaştır." İman İle Son Nefesimizi Verdir Kur'anı Bize Kolay Kıl.
Kaynak: (Ahmed İbn-i Hanbel El Müsned 1/259)
📌Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-Hayyi'l-Kayyûm
Anlamı: Hay ve Kayyum olan Allah'ı tesbih ederim.
Üç aylar tövbe kapılarının açıldığı müminlerin ümidinin daha fazla arttığı faziletli aylardır. Bu aylarda Recep, Şaban ve Ramazan ayında hangi ve bu aylarda yer alan kandillerde hangi ibadetleri yerine getirmemiz gerekir?