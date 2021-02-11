Üç aylar orucu kaç gün tutulur 2021? Üç aylar orucu nasıl tutulur?

Müslümanların mübarek kabul ettiği üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlıyor.

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Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, İslam dünyasının manevi bir iklim ile idrak ettiği günleri barındırıyor.

Dini vecibelerin ve ibadetlerin ağırlık kazandığı bu aylarda Müslümanlar, yaşamlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme imkânı buluyor. Mübarek sayılan Regaib, Miraç ve Berat gecelerinin bu aylarda yer alması, manevi iklimi nedeniyle üç aylara ayrı bir önem kazandırıyor. Müminler bu mübarek günleri nafile ibadetler, oruçlar, dua, zikir ve hayırlı işlerle geçirmeye gayret ediyorlar.

📌 Peki, üç aylar orucu nasıl tutulur? Diyanet'ten derlediğimiz bilgilerin ışığında üç aylar orucu ile ilgili merak edilen bilgiler…