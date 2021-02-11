Üç aylar orucu kaç gün tutulur 2021? Üç aylar orucu nasıl tutulur?
Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü itibarıyla başlıyor. Hicri takvime göre Recep ayı ile başlayan üç aylar, Şaban ayının ardından mübarek Ramazan ayını tamamlamamız ile son bulacak. İslam alemi için önemi büyük olan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri de idrak edilecek. Peki, üç aylar başlangıcı ne zaman? Üç aylar orucu ne zaman başlıyor? Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucu nasıl tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu kaç gün tutulur 2021?
Giriş Tarihi: 11.02.2021
14:10
Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
14:16
ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI NE ZAMAN?
Müslümanların mübarek kabul ettiği üç aylar
13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlıyor.
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Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, İslam dünyasının manevi bir iklim ile idrak ettiği günleri barındırıyor.
Dini vecibelerin ve ibadetlerin ağırlık kazandığı bu aylarda Müslümanlar, yaşamlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme imkânı buluyor. Mübarek sayılan
Regaib, Miraç ve Berat gecelerinin bu aylarda yer alması, manevi iklimi nedeniyle üç aylara ayrı bir önem kazandırıyor. Müminler bu mübarek günleri nafile ibadetler, oruçlar, dua, zikir ve hayırlı işlerle geçirmeye gayret ediyorlar.
📌 Peki,
üç aylar orucu nasıl tutulur? Diyanet'ten derlediğimiz bilgilerin ışığında üç aylar orucu ile ilgili merak edilen bilgiler…
Üç aylar orucu gelenek haline gelmiş ibadetlerden biridir.
İslam âleminde üç aylarda gerçekleştirilen nafile ibadetlerdendir.
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Recep ve Şaban aylarının tamamı oruçlu geçirilip Ramazan ayında farz olan oruç ile birleştirilmesi üç aylar orucu olarak adlandırılır.
Ramazan ayında
kasıtlı olarak bozulan orucun yerine getirilmesi gereken iki aylık kefareti, kimilerince Recep ve Şaban aylarında tutularak ödenmiş olur.
📌 Peygamber Efendimizin Ramazan ayından başka hiçbir ayın bütününü oruçlu geçirmediğine dair hadislerine ve Şaban'ın 15'inden sonra orucun terk edilmesine yönelik tavsiyelerine değinen bazı âlimler,
orucu farz olan Ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı düşüncesiyle Şaban'ın ikinci yarısında oruç tutmayı mekruh görmüşlerdir.
🔸🔶 Üç aylar ile ilgili 20 kavram
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Recep ayı ile başlayan üç aylar ile ilgili
Peygamber Efendimizin bol bol nafile oruç tuttuğu rivayet edilir.
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Resul-i Ekrem Efendimiz üç ayların başlaması ile birlikte "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" şeklinde dua eder; nafile orucu tutardı.
Şaban ayında oruçlu geçirdiği günlerin daha fazla olduğu bilinen Peygamberimiz Hz. Ayşe'den rivayet edilen bilgilere göre
buyurmuştur. "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum"
📌 Resul-i Ekrem,
Ramazan'dan sonra fazileti en bol orucun da Şaban ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir.
ÜÇ AYLAR ORUCU NASIL TUTULUR?
Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar,
Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.
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Nafile oruç,
farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir. Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletle görülmüştür.
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Sahabelerden Hz. Enes, Şaban ayının faziletine dair Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini şu şekilde aktarmıştır:
Resulullah'a (sav)
"Ramazan'dan sonra hangi oruç efdaldir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi:
"Ramazanı ta'zim için Şaban."
Tekrar soruldu:
"Hangi sadaka efdaldir?"
"Ramazanda verilen!" cevabını verdi.
ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Üç aylarda nafile ibadetlere yönelmek,
nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir.
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Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.
Orucun niyet etme vakti, güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir. İmsaktan sonra yapılacak niyet için
bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir.
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ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
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Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.
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Ramazan orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.
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Kaza orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya.
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Kefaret orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya.
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Adak orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya.