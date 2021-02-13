Üç ayların edebiyatımıza yansıması

📌 Klasik edebiyat araştırmalarında karşımıza çıkan iki yol ayrımı vardır. Bu ayrımlardan birincisi klasik edebiyattaki hayali unsurların fazlalığı ve halktan kopuk bir şekilde oluşturulduğu inancı; bir diğer yol ayrımı divan edebiyatının hayatın içinde doğup büyüdüğü ve Osmanlı toplumunun sosyal hayatına dair önemli izler barındırdığı düşüncesidir.

↪ Divan edebiyatı ideolojik kaygılar sebebiyle uzun yıllar hayali ve toplumdan soyutlanmış suçlamalarıyla yaftalanmış olsa da elimizde yer alan divan edebiyatı külliyatı, söz konusu düşüncelerin hepsini haksız çıkarmaya yetecek kudrettedir. Nitekim külliyat içerisinde toplumu derinden etkileyen sosyal olaylardan tutun da dini özel gün ve gecelere kadar pek çok ayrıntı yer almaktadır.