Üç ayların önemi nedir? Üç aylar duası ve anlamı...

Fikriyat ekibi olarak bugün itibari ile başlayan mübarek üç ayların bütün İslam ümmeti açısından hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ederiz. Üç aylara girmiş bulunduğumuz zamanlarda, bu mübarek günlerin anlam ve önemini daha iyi kavrayabilmek açısından üç ayların mahiyetine ilişkin yazımızı siz değerli okurlarımız için kaleme aldık. Buna göre; üç ayların önemi nedir? Müslümanlar açısından neden önemlidir? Üç aylar duası ve anlamı nedir? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
ÜÇ AYLAR NEDİR?
📌 Ayın hareketleri baz alınarak oluşturulan kameri takvimde on iki ay bulunmaktadır. Kameri yıl ve aylarla ilgili olarak Tevbe suresi 36. ayet-i kerimede şöyle buyrulur:
"Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir…"
İshak Danış'ın sesinden Tevbe suresini dinlemek için tıklayın
📌 Ayette yer alan "Allah'a göre ayların sayısı…" ibaresi kameri ayların ne denli önemli olduğunu kavramak açısından oldukça yeterlidir. İşte bu her biri kendi içinde farklı ehemmiyete sahip olan on iki ayın yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları Recep, Şaban ve Ramazan ayları olup "üç aylar" tamlamasıyla anılmaktadırlar.
ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?
➡ Üç ayların önemi, kişinin kendisini maddi ve manevi olarak, içinde Kadir gecesini bulunduran Ramazan ayına hazırlamasından ileri gelmektedir. Üç ayların başlangıcıyla Ramazan öncesi Müslüman kimsenin nafile oruçlarını çoğaltması, ibadet ve zikirlerini artırması öğütlenmiştir.
Hz. Muhammed (sav)'in Ramazan'a girmeden önceki Recep ve Şaban aylarının tamamını ya da büyük bir kısmını oruçlu olarak geçirdiği rivayet edilmektedir. Rasul-i Ekrem (sav)'in oruç ibadetine söz konusu aylarda diğer aylara nazaran daha sıkı sarılmasının hikmeti kuvvetle ihtimal bu aylarda yapılan ibadetlerin daha farklı bir fazilet boyutu taşıyor olması ve bir yandan da Ramazan ayı münasebetiyle yapılan manevi hazırlık sebebiyledir.
2021 #ÜçAylar takvimi 🗓📣⠀— Fikriyat (@fikriyatcom) February 8, 2021
Paylaşarak herkesin hatırlamasına vesile olalım 😌 pic.twitter.com/scgolNIGxN
ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ NELERDİR?
➡ Peygamber Efendimiz, Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat, Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
Bu aylarda bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kuran okumak ve dua etmek en uygun ibadetlerdir.
ÜÇ AYLAR DUASI VE ANLAMI
➡ Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in Recep ayının girişiyle birlikte; "Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve Ramazan ayına ulaşmayı bizlere nasip eyle." şeklindeki duası, Ramazan ayının yaklaştığının müjdecisi niteliğinde olan üç aylar başlangıcına verdiği öneme ve bu zamanları görebilmesinin verdiği mutluluğa işaret etmektedir.
Peki üç ayların başlangıcını neden bir müjde olarak algılamalıyız?
➡ Üç ayların girdiği günleri görmek, içinde Kadir gecesini bulunduran Ramazan ayına yaklaşıldığına işaret etmektedir. Kadir gecesi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Ehemmiyetine binaen yine yüce kitabımızdaki 97. sureye "Kadir suresi" denmiş bu gecenin "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.
ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER
➡ Kişinin bu aylarda ruhani anlamda derinlik kazanabilmesi için; namaz, oruç gibi ibadetlerini artırması ve hayır işleri yapmasının yanı sıra aynı zamanda bu ayların içinde mevcut olan birçok mübarek gün ve geceyi idrak etmesi ile mümkündür. Bu mübarek gün ve gecelerde kişisel olarak yapılan ibadetlere ek olarak mevlit programları düzenlenir. Müslümanlar camilerde bir araya gelerek cemaat halinde zikir ve dua meclisleri kurar, âlemlere rahmet ve örnek olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) için medihler (bir kimseyi güzel bir niteliği dolayısıyla övme anlamında ahlâk terimi) okurlar.
Örneğin; Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip kandili olup, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Mi'raç kandilidir.
Recep, Şaban ve Ramazan ayını ihtiva eden mübarek #üçaylar yarın başlıyor. #Tövbe kapılarının açıldığı bu mübarek günler, Müslümanlar için önemli bir fırsattır.— Fikriyat (@fikriyatcom) February 12, 2021
📌Peki, üç aylarda yapılması gereken ibadetler nelerdir?https://t.co/ErqUS4hMH1
📌 Regaip kelimesi r-ğ-b kökünden türemiş olup çokça rağbet edilen, istenilen ve beklenilen şey anlamına gelmektedir. Ramazan ayında tutulan oruç ve yapılan ibadetler katbekat faziletli olduğu için Ramazan'a kavuşmaya olan rağbete istinaden bu mübarek geceye Regaip adı verilmiştir.
📌 Miraç kandili ise sevgili peygamberimizin bir Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yürütülmesi ve oradan Allahü Teala ile buluşmak üzere gök yüzüne yükseltilmesi olayı sebebiyle ehemmiyet kazanmış bir gecedir.
📌 Şaban ayının ise on beşinci gecesi Berat kandili olarak ifa edilir. Bazı rivayetlere göre kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi bugünde vuku bulduğu için bu mübarek günün gecesi Berat kandili olarak kutlanmaktadır.
📌 Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesi olarak yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü ayrı bir uhrevi coşkunluk ve hazla idrak edilir.
Yüce Rabbimiz Allah (cc)'den bizleri mübarek Ramazan ayına hayırla kavuşturmasını niyaz eder, Ramazan'ı ve Ramazan ayına kadar mübarek gün ve gecelerle dolu olan bu güzel süreci hakkıyla kavrayıp, eda edebilmeyi temenni ederiz.
FİKRİYAT
SÜMEYYE ALI JABER