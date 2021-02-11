Üç aylar ve kandiller ne zaman? Üç aylar takvimi 2021...
İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç ayların başlamasına çok az bir vakit kaldı. Bu nedenle "Üç aylar ne zaman başlıyor?" sorusu sıkça sorulmaya başladı.
Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan üç aylar, Regaib gecesiyle başlar; Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır, Ramazan bayramıyla taçlanır. Peki, üç aylar başlangıcı ne zaman? Üç aylar kandiller ne zaman? 2021 üç aylar ne zaman? Üç aylar ne zaman giriyor? İşte üç aylar takvimi...
Giriş Tarihi: 11.02.2021
12:37
Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
16:26
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Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan üç aylar, başlayacak. 13 Şubat günü
✅ Üç ayların başlangıcından sonra
, ilk kandil ihya edilecek. Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe
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idrak edilecek. Miraç Kandili 10 Mart, Berat Kandili ise 27 Mart günü
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Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran üç aylar, Regaib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır, Ramazan bayramıyla taçlanır.
➡ Üç aylar, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. Allah Resûlü (sav), üç ayları karşılarken şöyle dua etmiştir:
" Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır."
(Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, IV, 189; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 259.)
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Regaib, özlenen, rağbet edilen ve değer anlamına gelir. üç ayların müjdecisi, Regaib gecesi, Ramazan'ın habercisidir. Bu gece, hayatımızda asıl kazancın, Cenâb-ı Hakk'a yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır. 18 Şubat Perşembe günü Regaib gecesidir.
Üç aylar resimli mesajları
ÜÇ AYLAR KANDİLLER NE ZAMAN?
➡ Dinî gelenekte üç aylara önem verilmesinin sebeplerinden biri de bu aylarda bulunan
kandil geceleridir.
Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib,
aynı ayın yirmi yedinci gecesi Miraç,
Şaban ayının on beşinci gecesi Berat ve
Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir.
➡ Kandil gecelerinin en önemlisi Kadir gecesidir. Aynı adı taşıyan surede Kur'an'ın inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir (el-Kadr 97/1-3).
➡ Kadir gecesinin Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastladığı görüşü âlimlerin çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. Üç aylarda nafile namaz kılınması, itikâfa girilmesi, bu aylarda yedi sene oruç tutulduktan sonra kurban kesilmesi gibi özel ibadet şekilleri kaynaklarda yer almamaktadır. Üç aylarda vefat eden kimsenin sorgusunun yapılmayacağı yolundaki inanışın da aslı yoktur.
İslam aleminin dua ve ibadetler ile geçireceği
, 2021 yılında Berat Kandili idrak edilecek. 27 Mart Cumartesi günü
11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına veda edeceğimiz ve
ni idrak edeceğimiz gün Kadir Gecesi' gününe denk geliyor. 8 Mayıs Cumartesi
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ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Recep ve Şaban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazan'la birleştirilmesi "üç aylar orucu" şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefaret orucunun Recep ve Şaban aylarında tutularak böylece üç ayların oruçlu geçirildiği de görülmektedir. Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nafile ibadetlerden biri oruçtur.
Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlere göre
Ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Resûl-i Ekrem'in Şaban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazen de tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, "Ṣavm", 52; Müslim, "Ṣıyâm", 175, 176).
Ancak Resûlullah'ın Recep ve Şaban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair
sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir. Belirli günler dışında her zaman nafile oruç tutulması mümkündür; ancak fazileti hakkında hadis bulunan ya da belirli zamanlarda tutulması tavsiye edilen nafile oruçlar arasında üç aylar orucu mevcut değildir.
Recep ayının fazileti ve bu ayda oruç tutulmasıyla ilgili rivayetlerin zayıf olması dolayısıyla bu orucun hükmü hakkında âlimler değişik görüşler ileri sürmüştür.
Bazı âlimler Recep ayında oruç tutmayı müstehap kabul ederken bazıları, Recep ayına özel bir kutsiyet atfedilmesi ve halkın bunu zorunlu bir ibadet şeklinde algılaması endişesiyle bu ayda oruç tutmayı sakıncalı görmüştür.