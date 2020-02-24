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Üç aylar resimli mesajları! 2020 Üç aylar ne zaman başlıyor?

Müslüman aleminin dört gözle beklediği Üç aylar 25 Şubat Salı günü başlıyor. Recep Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar öncesi en çok merak edilen konu ise üç aylar mesajları… 2020 Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar dini resimli mesajlar nelerdir? İşte Recep ayında Facebook, Whatsapp ve sms için kutlama tebrik mesajları…

Giriş Tarihi: 24.02.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 16:04
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25 Şubat Salı günü başlayan üç aylarda günde eller semaya açılacak ve merhameti bol Allah'a dualar edilecek. Müslümanların dört gözle beklediği mübarek üç aylar başlıyor. Peki, Resimli üç aylar mesajları nelerdir? İşte resimli ve güzel üç aylar mesajları...

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Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah'ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

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Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.

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Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

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Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Üç aylarınız mübarek olsun..

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