Namaza hazırlık olarak abdest ibadeti

➤ Kur'an-ı Kerim'de 99 yerde 'salat' kelimesi ile zikredilen namaz ibadeti dinimiz İslam'da farz kılınmış, günlük 5 farz vakit olarak yerine getirilmesi gereken bir ibadettir.

Kulun Rabbine ettiği şükrün en cami ifadesi olan bu ibadete insan, ruhi ve manevi olarak büyük ihtiyaç duyar.

➤ Sadece beden ile değil, kalp, dil, akıl ile de yapılan, külli bir şükrü ifade eden namaz için öncesinde abdest almak ve ruhi ve bedeni hazırlanmak elzemdir.

"Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar (yıkayın). Eğer cünüp olursanız temizlenin."

(Mâide sûresi, 6)