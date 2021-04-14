Abdestin sünnetleri nelerdir? Abdestin sünnetleri kaçtır? Abdestin sünnetleri ve adabı nelerdir?

1. Abdeste Eûzü-Besmele ile başlamak,
2. Elleri bileklere kadar yıkamak,
3. Ağzını misvak veya fırça ile yıkamak, veya parmaklar ile ovalamak,
4. Abdest organlarını ara vermeden yıkamak, yani bir organ kurumadan diğerini yıkamak,
5. Yıkadığı azaları iyice ovalamak,
6. Ağzına üç kere su alıp her defasında boşaltmak,
7. Oruçlu olmadığı vakit aldığı su ile ağzına gargara yapmak,
8. Buruna sağ elle üç kere su çekmek ve her defasında sol el ile sümkürmek, (oruçlu olmadığı zaman suyu buruna iyice çekmek.)
9. Abdestte azaları yıkarken ve mesh ederken yukarıda anlatılan sırayı gözetmek,
10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak,
11. Abdestte yıkamaya sağ taraftan başlamak,
12. Abdestte elleri ve ayakları yıkamaya parmaklardan başlamak,
13. Sakalı sık olan kimse sakallarını parmakları ile aralamak,
14. Parmağındaki yüzüğü oynatmak,
15. Kulakları mesh etmek,
16. Boynu mesh etmek,
17. Başın tamamını mesh etmek,
18. Parmakların arasını aralamak.
🔎Abdest alırken hangi dua okunur?