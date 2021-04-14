Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Abdestin sünnetleri nelerdir? Abdestin sünnetleri kaçtır? Abdestin sünnetleri ve adabı nelerdir?

Abdestin sünnetleri nelerdir? Abdestin sünnetleri kaçtır? Abdestin sünnetleri ve adabı nelerdir?

İslam dininin en önemli ibadetleri arasında yer alan namaz kılmak için gerekli şartlardan biri de abdest almaktır. Farsça el suyu anlamına gelen abdest, maddi ve manevi bir temizliktir. Peki, abdest nedir? Abdestin sünnetleri nelerdir? Abdestin sünnetleri kaçtır? Abdestin sünnetleri ve adapları nelerdir? İşte, ibadet ve amelleri yerine getirmek için uygulanan abdest hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 14.04.2021 17:45
  • 1
  • 8
ABDEST NEDİR?
ABDEST NEDİR?

📌Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinden oluşan ve "el suyu" anlamına gelen abdest, belirli ibadetlerin ifasının ön şartı olan ve kendisi de ibadet mahiyetinde görülen bir nevi hükmî temizliktir.

📌Arapça karşılığı güzellik, temizlik ve parlaklık anlamına gelen "vudû"dur. Fıkıhta abdest, "belli uzuvları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek" şeklindeki ibadet temizliği olarak tarif edilir.

Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" şeklinde tarif edilir. Hz. Peygamber (sav) de hem abdestin nasıl alınacağını Müslümanlara fiilî olarak göstermiş hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir.

🔎Abdesti bozan durumlar neler?

  • 2
  • 8
ABDEST İLE İLGİLİ AYETLER NELERDİR?
ABDEST İLE İLGİLİ AYETLER NELERDİR?

📌Abdestle ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de, "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayağınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin" (el-Mâide 5/6) buyurulur.

🔎Maide Suresi'nin tefsirini okumak için tıklayınız

📌Bu âyet Medine döneminde nâzil olmuş ise de, Müslümanların Mekke döneminde Mi'rac gecesinde namazın farz kılınmasından itibaren namaz öncesinde mendup bir davranış olarak abdest aldıkları bilinmektedir.

📌Âyet bunu müstakil bir hükümle teyit etmiş, ayrıca abdestin her amel için değil namaz için farz kılındığını açıklamıştır.

  • 3
  • 8
ABDESTİN SÜNNETLERİ NELERDİR?
ABDESTİN SÜNNETLERİ NELERDİR?

1. Abdeste Eûzü-Besmele ile başlamak,

2. Elleri bileklere kadar yıkamak,

3. Ağzını misvak veya fırça ile yıkamak, veya parmaklar ile ovalamak,

4. Abdest organlarını ara vermeden yıkamak, yani bir organ kurumadan diğerini yıkamak,

5. Yıkadığı azaları iyice ovalamak,

6. Ağzına üç kere su alıp her defasında boşaltmak,

7. Oruçlu olmadığı vakit aldığı su ile ağzına gargara yapmak,

8. Buruna sağ elle üç kere su çekmek ve her defasında sol el ile sümkürmek, (oruçlu olmadığı zaman suyu buruna iyice çekmek.)

9. Abdestte azaları yıkarken ve mesh ederken yukarıda anlatılan sırayı gözetmek,

10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak,

11. Abdestte yıkamaya sağ taraftan başlamak,

12. Abdestte elleri ve ayakları yıkamaya parmaklardan başlamak,

13. Sakalı sık olan kimse sakallarını parmakları ile aralamak,

14. Parmağındaki yüzüğü oynatmak,

15. Kulakları mesh etmek,

16. Boynu mesh etmek,

17. Başın tamamını mesh etmek,

18. Parmakların arasını aralamak.

🔎Abdest alırken hangi dua okunur?

  • 4
  • 8
ABDESTİN ADAPLARI NELERDİR?
ABDESTİN ADAPLARI NELERDİR?

1. Abdest alırken suyun sıçramaması için dikkatli davranmak.

2. Kıbleye doğru yönelmek.

3. Gereksiz yere konuşmamak.

4. Niyet ederken dil ile niyet etmek.

5. Her uzvu iyice ovmak.

6. Abdest dualarını okumak.

7. Kullanılmış su ile abdest almamaya dikkat etmek.

8. Her uzvu yıkarken niyeti korumakla birlikte "Bismillah " demek.

9. Kulağı mesh ederken serçe parmaklarının uçlarıyla kulak deliklerini mesh etmek.

10. Burna ve ağza suyu alırken sağ eli kullanmak.

11. Sol el ile sümkürmek.

12. Özür sahibi olmayan kimsenin namaz vaktinden önce abdest alması.

13. Abdest bittikten sonra kıbleye karşı ayakta kelime-i şahadet getirmek ve dua yapmak, biraz su içmek .

14. Abdest alırken mecbur kalmadıkça başkasından yardım istememek .

🔎Abdest alırken nasıl niyet edilir?

  • 5
  • 8
ABDEST NASIL ALINIR?
ABDEST NASIL ALINIR?

Sünnetlerine ve adabına riayet edilerek, abdest şöyle alınır:

📌"Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet edilir.

📌Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" diyerek euzu besmele çekilir. Eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır.

📌Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir.

📌Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

📌Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.

📌Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir. Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN