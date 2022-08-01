Muharrem ayını idrak etmek

🔷 Haram kılınan, yasaklanan, saygı duyulan ve kutsal olan anlamlarına gelen "muharrem" savaşmanın haram olduğu dört aydan biridir.

Haram aylar nedir?

Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb ayları haram aylar olarak nitelenir.

🔷 Muharrem ayının onuncu günü "aşûrâ" diye adlandırılır. Hz. Peygamber (SAV) Medine'ye hicretinden sonra bu günde birkaç defa oruç tutmuş, Müslümanlara da oruç tutmalarını emredip, Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu kişilerin isteğine bırakmıştır.

🔷 Hanefî mezhebine göre Muharrem ayının sadece onuncu günü oruç tutulması Yahudileri taklit etme manasına gelebileceğinden dolayı mekruh sayılır.

Medeniyetimizde muharrem ayı