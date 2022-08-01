Muharrem ayını idrak etmek
Peygamber Efendimizin torunu, Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin yasının tutulduğu Muharrem ayı, Müslümanlar tarafından her yıl hüzünle hatırlanır. Bu ay, Müslümanlar için yeni bir yılın da başlangıcıdır. Her yıl Müslümanlar çeşitli şekilde bu ayı idrak ederler. Bunlar içerisinde öne çıkanlar oruç tutmak ve aşure dağıtmaktır. Gelin, birlikte Muharrem ayının faziletlerinin neler olduğuna ve bu ayda neler yapıldığına bakarak Allah'ın ayı olarak nitelenen Muharrem ayını daha yakından tanıyalım...
Giriş Tarihi: 02.08.2022
18:44
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
20:22
🔷 Haram kılınan, yasaklanan, saygı duyulan ve kutsal olan anlamlarına gelen
savaşmanın haram olduğu "muharrem" biridir. dört aydan
Haram aylar nedir? Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb ayları haram aylar olarak nitelenir.
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Muharrem ayının onuncu gün ü "aşûrâ" diye adlandırılır. Hz. Peygamber (SAV) Medine'ye hicretinden sonra bu günde birkaç defa oruç tutmuş, Müslümanlara da oruç tutmalarını emredip, Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu kişilerin isteğine bırakmıştır.
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Hanefî mezhebine göre Muharrem ayının Yahudileri taklit etme manasına gelebileceğinden dolayı sadece onuncu günü oruç tutulması mekruh sayılır.
Medeniyetimizde muharrem ayı
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Emeviler döneminde Peygamber Efendimizin (SAV) soyundan gelen ehl-i beyte yapılan zulümlerin zirve noktası Hz. Hüseyin ve yetmiş iki kişinin Kerbelâ'da şehit edilmesi olayıdır.
🔷 Bu hüzün dolu olay iki Muharrem'de başlayıp beşinci güne kadar sürer. Onuncu gün Kerbelâ'da Hz. Hüseyin ve yetmiş iki kişi şehit edilir.
Bir matem günü olur. Yas merasimlerinde ağıtlar söylenir ve Hz. Hüseyin ve aile fertlerinin Kerbelâ'da öldürülmesi sebebiyle Muharrem ayı başka bir anlam kazanır. Maktel-i Hüseyin denilen eserlerin okunması gelenek halini alır.
Hürmete layık Muharrem
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Bu ayda okurlar. Hadikatü's Süeda ile peygamberler tarihini, İslam'ın tarihini, onların yaşadıklarını, örnek davranışlarını ve Hz. Hüseyin'in şehadetini tarihsel bağlamdan koparmadan bilgi tazelemesi yapmış olurlar. Hadikatü's Süeda
🔷 Bu dönem tutulan oruçların çok büyük sevaba vesile olduğunu söyleyen hadisler de vardır.
Hadikatü's Süeda nedir?
Fuzuli'nin yazdığı Kerbelâ olayını anlatan ve Hz. Hüseyin'ni anlatan manzum ve mensur karışımı bir eserdir. Eserin diğer adı "Saadete ermişlerin bahçesi" olarak geçer.
Türk İslam geleneğinde aşurenin önemi
Muharrem ayında neler yapılmalı?
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Aşure tatlısı ya da aşure çorbası önemli… Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da şehadetinden sonra çadırlarda kalan ne varsa bir çorba yaparlar. Aşurenin böyle bir gelenekten geldiği de söylenir.
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Maktel-i Hüseyin denilen mersiyeler okunarak Kerbelâ olayı hatırlanır.
🔹 Bu dönemde okumalarımız Hz. Hüseyin ve Kerbelâ üzerine olur.
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Hadikatü's Süeda bir bilgi ve ruh tazelemesi olarak okunur.
🔹 İnsanlara aşure yapılarak dağıtılabilir ve böylece toplumdaki birlik ve beraberlik duyguları pekişir.
Bir Muharrem geleneği: Husemâ namazı
🔷 Osmanlı döneminde de devlet erkânı Muharrem ayında padişahın yeni yılını tebrik eder ve padişahtan
denilen hediyeleri alır, kendileri de emirleri altında bulunan kimselere muharremiyye verirlerdi. "muharremiyye"
🔷 Ayrıca şairler tarafından hicri yeni yıla ait
manzumeler yazılır, Muharrem ayında bilhassa tekke ve camilerde okunan olarak adlandırılırdı. Kerbelâ Vakası'nı anlatan ilâhiler de "muharremiyye"
🔷 Günümüze gelindiğinde de
Tunus, Mısır, Cezayir ve Fas gibi ülkelerde de çeşitli törenler düzenlenerek Muharrem ayı idrak edilir.
Hazin vuslat: Muharrem ayını anlatan kelimeler