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Hazin vuslat: Muharrem'i anlatan kelimeler

Yüzyıllar geçse de insan ruhu, hüznün durağını unutmaz. Muharrem ayı da müminler için böyle bir vakit... Bu hüzünlü ve faziletli vakitte Muharrem kavramı ve onunla ilgili olan kelimeler üzerine tefekkür edelim istedik. Muharremle ilgili kelime ve kavramları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 01.08.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 10:41
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💠 Muharrem kelimesi "yasaklamak, haram kılmak" anlamındaki "tahrim" mastarından gelir.

💠 Haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan, yapılması din tarafından yasaklanan fiil anlamındadır.

💠 Muharrem kelimesi haram kelimesi ile aynı ailedendir.

💠 Haram kelimesinden ise mahrem, harem, ihram kelimeleri türemiştir.

Muharrem ayı savaşılması yasak olan dört haram aydan ilkidir.

Allah'ın ayı: Muharrem

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Mim م:

Muharremü'l-harâm olarak da adlandırılan Muharrem ayı Osmanlı belgelerinde "mim"(م) kısaltması ile gösterilirdi.

Maharîm/Maharim

◾ Mahrem olan; haram olan şeyler.

Kur'ân-ı Kerîm'de "muharrem" sözcüğü ay ismi olarak geçmez fakat saldırıya uğrama durumu haricinde savaşın haram olduğu aylardan biri olarak görülür.

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Mahrem:

◾ Haram, şeriatin yasak ettiği şey.

◾ Biriyle çok samimi olan.

Gizli olan, herkese söylenmeyen.

Tahrim:

◾ Yasaklamak, haram kılmak.

🔹 İbn Abbas'tan rivayet edilene göre Fecr sûresinde üzerine yemin edilen "fecr" muharrem ayıdır. Fecr sûresinde tekrar üzerine yemin edilen on gecenin (89/2) muharrem ayının ilk on gecesi kabul edildiği de ifade edilir.

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Haram:

Mukaddes, kutsal.

Allah'ın izin vermediği, men'ettiği şeyler.

Muharremat:

◾ Şeriatça haram ve yasak olan şeyler.

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Gurre-i Muharrem:

◾ Muharrem ayının ilk günü ve gecesi.

Saliyye:

◾ Yeni yılın kutlanmasını ve tarihini ele alarak muharremde yazılıp sunulan methiye.

"Göründü nâ-gehân çeşm-i cihâna ferv-i devletle
Muharrem nâmına bir mâhtâb-ı vâdî-i nusret
Su'âl etdikde Gâlib mısra'-ı târîhin ol mehden
Dedi sâl-i nevi Sultân Selim'e bâdî-i Nusret"

Şeyh Gâlib'in , III. Selim'in yeni yılını tebrik için yazdığı saliyye.

Muharrem ayı ile ilgili ayet ve hadisler

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