Hazin vuslat: Muharrem'i anlatan kelimeler
Yüzyıllar geçse de insan ruhu, hüznün durağını unutmaz. Muharrem ayı da müminler için böyle bir vakit... Bu hüzünlü ve faziletli vakitte Muharrem kavramı ve onunla ilgili olan kelimeler üzerine tefekkür edelim istedik. Muharremle ilgili kelime ve kavramları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 01.08.2022
08:09
Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
10:41
💠
Muharrem kelimesi anlamındaki "yasaklamak, haram kılmak" "tahrim" mastarından gelir .
💠
fiil anlamındadır. Haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan, yapılması din tarafından yasaklanan
💠
Muharrem kelimesi kelimesi ile aynı ailedendir. haram
💠
Haram kelimesinden ise kelimeleri türemiştir. mahrem, harem, ihram
Muharrem ayı savaşılması yasak olan dört haram aydan ilkidir.
Allah'ın ayı: Muharrem
Mim م:
◾
Muharremü'l-harâm olarak da adlandırılan Muharrem ayı Osmanlı belgelerinde "mim"(م) kısaltması ile gösterilirdi.
Maharîm/Maharim
◾ Mahrem olan; haram olan şeyler.
Kur'ân-ı Kerîm'de " muharrem" sözcüğü ay ismi olarak geçmez fakat saldırıya uğrama durumu haricinde savaşın haram olduğu aylardan biri olarak görülür.
Mahrem:
◾ Haram,
şeriatin yasak ettiği şey.
◾ Biriyle çok
samimi olan.
◾
Gizli olan, herkese söylenmeyen.
Tahrim:
◾ Yasaklamak, haram kılmak.
🔹
İbn Abbas'tan rivayet edilene göre üzerine yemin edilen Fecr sûresinde "fecr" muharrem ayıdır. Fecr sûresinde tekrar üzerine yemin edilen on gecenin (89/2) kabul edildiği de ifade edilir. muharrem ayının ilk on gecesi
Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar...
Haram:
◾
Mukaddes, kutsal.
◾
Allah'ın izin vermediği, men'ettiği şeyler.
Muharremat:
◾ Şeriatça
haram ve yasak olan şeyler.
Gurre-i Muharrem:
◾ Muharrem ayının
ilk günü ve gecesi.
Saliyye:
◾ Yeni yılın
kutlanmasını ve tarihini ele alarak muharremde yazılıp sunulan methiye.
"Göründü nâ-gehân çeşm-i cihâna ferv-i devletle Muharrem nâmına bir mâhtâb-ı vâdî-i nusret Su'âl etdikde Gâlib mısra'-ı târîhin ol mehden Dedi sâl-i nevi Sultân Selim'e bâdî-i Nusret"
◾
Şeyh Gâlib'in , III. Selim'in yeni yılını tebrik için yazdığı saliyye.
Muharrem ayı ile ilgili ayet ve hadisler