Hazin vuslat: Muharrem'i anlatan kelimeler

Yüzyıllar geçse de insan ruhu, hüznün durağını unutmaz. Muharrem ayı da müminler için böyle bir vakit... Bu hüzünlü ve faziletli vakitte Muharrem kavramı ve onunla ilgili olan kelimeler üzerine tefekkür edelim istedik. Muharremle ilgili kelime ve kavramları sizler için derledik.