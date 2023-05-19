Hayatı ve fikirleriyle Taşköprizâde Ahmed Efendi

Taşköprizade Ahmet Efendi, Osmanlı altın çağında yaşamış ve eser telif etmiş önemli bir alimdir. Müderrisliğinin yanında biyografi, ilimler tarihi, tıp, mantık, dini ilimler, Arap dili ve edebiyatı gibi birçok alanda çalışmalarda bulunmuş çok yönlü bir şahsiyettir. Tüm bunların yanında hat sanatıyla da ilgilenmiştir. İşte hayatı ve çalışmalarıyla Taşköprizade Ahmet Efendi...