Hayatı ve fikirleriyle Taşköprizâde Ahmed Efendi
Taşköprizade Ahmet Efendi, Osmanlı altın çağında yaşamış ve eser telif etmiş önemli bir alimdir. Müderrisliğinin yanında biyografi, ilimler tarihi, tıp, mantık, dini ilimler, Arap dili ve edebiyatı gibi birçok alanda çalışmalarda bulunmuş çok yönlü bir şahsiyettir. Tüm bunların yanında hat sanatıyla da ilgilenmiştir. İşte hayatı ve çalışmalarıyla Taşköprizade Ahmet Efendi...
Giriş Tarihi: 19.05.2023
15:22
Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
15:48
Taşköprizâde Ahmed Efendi kimdir?
🔸 Taşköprizâde Ahmed Efendi, 2 Aralık 1495 yılında Bursa'da doğar. Babası Taşköprizâde adıyla anılan
Muslihuddin Mustafa Efendi'dir.
🔸 Çocukluk yıllarını Bursa'da geçirir. Sonrasında babasının müderris olarak görev yaptığı
Ankara Akmedrese'ye gider ve burada Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olur. Babasının Üsküp'e atanmasıyla Bursa'ya döner. Kardeşiyle müderris amcasından dersler alarak eğitimine devam eder.
Taşköprizâde adının kökeni
🔸 Taşköprizâde Ahmet Efendi'nin dedesinin Kastamonu Taşköprü'de doğduğu ve hayatının uzun süresini geçirdiği bilinir. Taşköprizâde Ahmet Efendi'nin babası Taşköprü müderrisinin oğlu olarak bilinir. Taşköprülüzâde adı zamanla Taşköprüzâde olarak değişime uğrar.
Kağıttan ırmağa medeniyetimiz
🔸 Taşköprizâde Ahmed Efendi, babasının
Amasya Hüseyniye Medresesi'ne atanmasıyla öğrenimini Amasya'da devam ettirir. Mahmûd b. Kadızâde-i Rûmî, Muhammed et-Tûnisî, Şeyhzâde Muhyiddin Mehmed Kocevî gibi alimlerden dersler alarak eğitimini tamamlar.
🔸 Taşköprizâde ilk olarak Dimetoka'daki Oruç Paşa Medresesi'nde müderrisliğe başlar ve gittikçe yükselerek sırasıyla
Koca Mustafa Paşa, Sahn-ı Semân, Edirne Üç Şerefeli, Edirne Sultan Bayezid gibi medreselerde müderrislik yapar.
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1545 yılına gelindiğinde ise Bursa kadılığına atanır. Bursa'da 2 yıl süren kadılık görevi için ifadesini kullanır. Bunun sebebi kadılığın onu ilmi çalışmalardan alıkoymasıdır. "boşa giden yıllarım"
🔸 Kadılık yapmaya hiçbir zaman sıcak bakmaz. Hayatı boyunca
görevinde bulunan Taşköprizâde'nin bu görevleri kabul etme nedeni gördüğü rüyalar ve topluma fayda sağlama düşüncesidir. Eserlerinde, kadılık yaparken Hanefi mezhebi hukukuna göre hükme varacağını belirtmiştir. 2 kez kadılık
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Bursa kadılığından sonra Sahn-ı Seman Medresesi'nde müderrislik yapar ve Fakat yakalandığı bir hastalıktan dolayı görme yetisini kaybedince görevinden ayrılır. Kanuni Sultan Süleyman'ın atamasıyla 1551 yılında İstanbul kadısı olur.
🔸 Taşköprizâde'nin, hayatı boyunca 3 evlilik yaptığı ve bu evliliklerden toplam 9 çocuğu olduğu bilinir.
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Sahn-ı Seman Medresesi
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra kurduğu medreselerden en üst derecede eğitim veren yükseköğrenim kurumudur.
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Kelam, tefsir, mantık, tıp, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı ve biyografi gibi alanlarda birçok eser yazmıştır. Eserlerini Arapça şerh ve haşiye geleneğini devam ettirmiştir. yazmış,
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Koca Mustafa Paşa, Sahn-ı Semân, Edirne Üç Şerefeli, Edirne Sultan Bayezid gibi önemli medreselerde müderrislik yapar. Mâtürîdiyye mezhebine bağlı kalmıştır.
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