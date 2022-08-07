Hacerülesved'in büyük sırrı

Hz. İbrahim'in Kabe-i Muazzama'nın inşası sırasında yerleştirdiği "Hacerülesved" tarihte iki kez ortadan kayboldu. Taşı bir süre Yemen asıllı bir kabile olan Cürhümlüler saklarken, Karmatiler ise kanlı bir baskınla "Hacerülesved"i kaçırarak 21 sene boyunca Bahreyn'de tuttular. 16. yüzyılda beş parçası İstanbul'a getirilen "Hacerülesved"in Kanuni'nin türbesinde de olduğunu biliyor muydunuz?