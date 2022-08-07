Hacerülesved'in büyük sırrı
Hz. İbrahim'in Kabe-i Muazzama'nın inşası sırasında yerleştirdiği "Hacerülesved" tarihte iki kez ortadan kayboldu. Taşı bir süre Yemen asıllı bir kabile olan Cürhümlüler saklarken, Karmatiler ise kanlı bir baskınla "Hacerülesved"i kaçırarak 21 sene boyunca Bahreyn'de tuttular. 16. yüzyılda beş parçası İstanbul'a getirilen "Hacerülesved"in Kanuni'nin türbesinde de olduğunu biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 07.08.2022
13:21
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
14:20
"Hacerülesved"ne demek?
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Siyah taş manasına gelen " ", Hz. İbrahim (AS) tarafından Hacerülesved Kâbe'nin inşası sırasında Kâbe'nin köşesine yerleştirilir.
◾ Kaynaklarda
taşın nereden geldiği, kaynağının ne olduğuna dair verilen bilgiler zayıf kalmaktadır. Konu bu minvalde ele alındığında maalesef net bir cevap verilemez.
Şiirlerle Hz. İbrahim kıssası
"Hacerülesved" nerden geldi?
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Cahiliye döneminden günümüze kadar gelen " Hacerülesved", Araplar tarafından her dönemde Kâbe'nin sembolü olarak görüldü.
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Put tapıcılığının ve taştan putların da " Hacerülesved" ile bağıntılı olduğu, dönem araştırmacıları tarafından üzerinde durulan bir konudur.
Cahiliye döneminde Arap toplumu
Kâbe'deki tek sabit: "Hacerülesved"
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Kâbe'nin örtüsü her sene mütemadiyen yenilenir, tarih boyunca Kâbe-i Muazzama belli dönemlerde büyük tadilatlardan geçer ve onarılır.
◾ Lakin asırlardır Kâbe üzerinde sabit kalan
yegâne nesne "Hacerülesved"dir. Zaman içerisinde hasar alsa da hatta parçalansa da " Hacerülesved" daima -kısa bir süre hariç- Mekke'de kalır.
Kabe'nin örtüsüne işlenen 30 ayet
Resul-i Ekrem (SAV) ve "Hacerülesved"
◾ Efendimizin (SAV) g
ençliği sırasında muhtelif sebepler kaynaklı olarak Kâbe'nin yenilenmesi büyük bir görev olarak Araplar tarafından ifa edilir.
◾ Tamirat bittiğinde "
Hacerülesved"in yerine kimin tarafından yerleştirileceği meselesi büyük bir sorun teşkil eder.
Hz. Muhammed'in kelimelerle çizilen resmi: Hilye-i Şerîf
Sorun çözülüyor
◾ Bu sırada
Resulullah (SAV) taşı bir örtüye koyar ve her kabileden birisinin örtüyü tutmasını sağlar.
◾ Taş konulacak hizaya gelince
Resulullah (SAV) " Hacerülesved"i mahfazasına yerleştirir. İşte bu sebeple " Hacerülesved" söz konusu olduğunda büyük bir şeref meselesi ortaya çıkar.
İslam mimarisinin kıblesi: Kabe