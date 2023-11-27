Görülmesi gereken 5 selatin cami

SÜSLEMELERİ DİKKAT ÇEKİCİ

◾ Mihrimah Sultan Camii'nin avlu kapısı üzerinde bulunan kitabeye göre, 1871'de inşa edildiği üç yıl içinde tamamlandığı anlaşılır. Temelinin ise 1869 senesinin kasım ayında bir tören eşliğinde atıldığı belirtilir.

◾ Süsleme yoğunluğu, güzelliği ve çeşitliliği ile oldukça dikkat çeken Pertevniyal Valide Sultan Camii'nin kubbe kasnağında bulunan pencereler, yapıya gotik bir hava katmıştır.

↪ Kuzey Afrika ve Endülüs esintisine sahip olan caminin mimarının kim olduğu bilinmez.