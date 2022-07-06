Kurban Nedir Niçin Kesilir? Kurbanın Anlamı Nedir?
Kurban Nedir Niçin Kesilir? Kurbanın Anlamı Nedir?
Müslümanlar 2022 Kurban Bayramı tarihini merak ediyor. Kurban bayramı her sene olduğu gibi bu yılda akrabaları buluşturacak, küsleri barıştıracak ve uzakları yakın edecek. Tarihi, Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine Allah tarafından bir koçun verilip kurban edilmesine dayanan Kurban ibadeti birkaç gün sonra idrak edilecek? Peki, Kurban Nedir Niçin Kesilir? Kurbanın Anlamı Nedir? Kurban kesmek neden önemli? Kurbanın anlamı ve önemi...
Giriş Tarihi: 06.07.2022
17:28
Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
20:14