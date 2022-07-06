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Kurban Nedir Niçin Kesilir? Kurbanın Anlamı Nedir?

Müslümanlar 2022 Kurban Bayramı tarihini merak ediyor. Kurban bayramı her sene olduğu gibi bu yılda akrabaları buluşturacak, küsleri barıştıracak ve uzakları yakın edecek. Tarihi, Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine Allah tarafından bir koçun verilip kurban edilmesine dayanan Kurban ibadeti birkaç gün sonra idrak edilecek? Peki, Kurban Nedir Niçin Kesilir? Kurbanın Anlamı Nedir? Kurban kesmek neden önemli? Kurbanın anlamı ve önemi...

Giriş Tarihi: 06.07.2022 17:28 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 20:14
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Kurban nedir?
Kurban nedir?

✔ Allah'a yakınlaşmaya, yaklaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, Müslümanların her yıl heyecan ve sürur içerisinde yerine getirdiği vacip bir ibadettir.

Akıl sağlığı yerinde, büluğ çağına ermiş ve maddi olarak uygun olan Müslümanların yerine getirmesi gereken bir ibadet olarak Kurban, toplumda yardımlaşma, birlik ve dayanışmayı da tesis eder.

İyilik mafyası

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Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?
Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?

Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in (AS) yerine bir koçun, Allah (CC) tarafından kendilerine kurban olarak verilmesi üzerine farz kılınan bir ibadet olan Kurban, 2022 itibariyle 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

✔ Müminlerin merakla ve heyecanla beklediği Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek. Bu dört gün zaman dilimi akrabaların kaynaşmasına, küslerin barışmasına vesile olacak.

Kur'an-ı Kerim'de geçen iyilik ayetleri

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Kurban Bayramı tarihi
Kurban Bayramı tarihi

2022 yılında Arefe günü 8 Temmuz'a denk geliyor.
Arefe günü - 8 Temmuz Cuma
Bayramın 1. Günü - 9 temmuz Cumartesi
Bayramın 2. Günü - 10 temmuz Pazar
Bayramın 3. Günü -11 temmuz Pazartesi
Bayramın 4. Günü - 12 temmuz Salı

Bayram sizin için neyi ifade ediyor?

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Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra bayram namazı kılınmayan yerlerde, fecirden yani sabah namazı vakti girdikten sonra başlar.

✔ Kurbanlarını kesen Müslümanlar, 18 Temmuz Pazartesi'ye kadar kalan vakitlerini, eş – dost, akraba ziyaretleri, tatil ve dinlenme aktiviteleriyle değerlendirecekler.

Padişahların asırlık geleneği: Bayram alayı

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