Kur'an-ı Kerim'de geçen iyilik ayetleri

"Ahidlerini bozdukları için onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden (Tevrat) önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever."

Maide suresi 13. Ayet

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(X) 🔍 Bilgi Notu:

İsmini ayet içinde geçen "maide" yani sofra kelimesinden alan sure, 120 ayettir. Surede, Yahudilerin sözlerinden dönmeleri ve Hristiyanların yanlış inançları öne çıkar.

📌 Yahudiler nesiller boyunca dünyaya bağlılıklarını artırarak "Tevrat"ı tahrif etmişlerdir. Bu husus sebebiyle Allah Teala ayette de belirttiği gibi onları "lanetlemiş ve kalplerini katılaştırmıştır." Ayetten, Yahudilerin daima bir hainlik içinde olduğunu da öğreniyoruz. Bunca şeye rağmen Yüce Allah (CC) Hz. Peygamber'e (SAV) "Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever." buyurarak ne denli merhamet sahibi olduğunu dile getirir.

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