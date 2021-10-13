Kur'an-ı Kerim'de geçen iyilik ayetleri
Fahreddin er-Razi tarafından "tabiat ve aklın güzel bulduğu şey" olarak tarif edilen iyilik, Allah katında mahiyeti büyük olan amellerimizden biri… Öyle ki Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde erdem ve iyilik kelimeleri birbiri ile bağlantılı verilmiştir. Bir toplumsal nizam içeren din, iyiliği mükâfatlandırarak kötülükten sakındırır. Yüce Allah (CC) da "dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır" buyurarak bizleri dünyada iyilik yapmaya ve toplumsal huzur için çalışmaya sevk eder. Peki, buna göre iyilik nedir? Kur'an-ı Kerim'de iyilik ile ilgili ayetler nelerdir? Allah Teala iyilikle ilgili neler öğütlemiştir? Neden iyilik yapmalıyız?
Giriş Tarihi: 13.10.2021
09:55
Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
09:56
"Ahidlerini bozdukları için onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden (Tevrat) önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever."
Maide suresi 13. Ayet
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(X) 🔍 Bilgi Notu: İsmini ayet içinde geçen " maide" yani sofra kelimesinden alan sure, 120 ayettir. Surede, Yahudilerin sözlerinden dönmeleri ve Hristiyanların yanlış inançları öne çıkar.
📌 Yahudiler nesiller boyunca dünyaya bağlılıklarını artırarak "Tevrat"ı tahrif etmişlerdir. Bu husus sebebiyle Allah Teala ayette de belirttiği gibi onları "lanetlemiş ve kalplerini katılaştırmıştır." Ayetten, Yahudilerin daima bir hainlik içinde olduğunu da öğreniyoruz. Bunca şeye rağmen Yüce Allah (CC) Hz. Peygamber'e (SAV) "Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever." buyurarak ne denli merhamet sahibi olduğunu dile getirir.
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"Çünkü Allah takvâ ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır."
Nahl suresi 128. Ayet
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(X) 🔍 , Yemen tarafında kalan ve " Bilgi Notu: Ahkaf Âd" kavminin yaşadığı bölgenin adıdır. Kum yığını anlamına gelir.
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Anne ve baba hakkı, Allah (CC) katında çok büyük bir haktır. Ebeveynler hayatları boyunca evlatları için çabalar, didinir. Bir noktadan sonra kendilerinden geçerek onların istikbalini önemser hale gelir. Yüce Allah (CC) ayet-i kerime de anne ve babanın yapmış oldukları fedkarlıklara dikkat çekerek "İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik." buyurur. Buradan hareketle iyiliğin aynı zamanda kendine yapılanı unutmamak olduğunu anlıyoruz.
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