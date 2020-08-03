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Ayetel Kürsi ne demek, açıklaması nedir? Ayetel Kürsi ezberle ve dinle...

Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetinde yer alır. Her gün okuduğumuz Ayetel Kürsi Rabbimizle aramızdaki iman misakımızın sözlü bir ifadesidir. Kötülüklere karşı kalkan kıldığımız namazlarımızın akabinde okuduğumuz bu ayet, bizleri kötülerin şerrinden, bela ve musibetlerden korur. Hakkında pek çok hadis bulunan bu ayetin birçok fazileti bulunur. Peki, Ayetel Kürsi nedir? Ayetel Kürsi açıklaması ne demek? Ayetel Kürsi'nin fazileti nedir? Ayetel Kürsi nerelerde okunur? Ayetel Kürsi'nin Türkçe okunuşu... Ayetel Kürsi ezberle ve dinle...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 17:22
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Ayetel Kürsi hangi surede yer alır?
Ayetel Kürsi hangi surede yer alır?

Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetinde yer alır. Her gün okuduğumuz Ayetel Kürsi Rabbimizle aramızdaki iman misakımızın sözlü bir ifadesidir. Kötülüklere karşı kalkan kıldığımız namazlarımızın akabinde okuduğumuz bu ayet, bizleri kötülerin şerrinden, bela ve musibetlerden korur. Hakkında pek çok hadis bulunan bu ayetin birçok fazileti bulunur. Peki, Ayetel Kürsi nedir? Ayetel Kürsi açıklaması ne demek? Ayetel Kürsi'nin fazileti nedir? Ayetel Kürsi nerelerde okunur? Ayetel Kürsi'nin Türkçe okunuşu... Ayetel Kürsi ezberle ve dinle...

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ayete'l-Kürsi adıyla bildiğimiz muhteşem bir ayet vardır. Bu ayette Rabbimiz kendini bizlere veciz bir şekilde tanıtmıştır. Esma-i Hüsna'sından örnekler vermiştir. Peygamberimiz (s.a.s) de, "Namazın ardından Âyete'l-Kürsî'yi okuyan kimse, sonraki namaza kadar Allah'ın himayesi altındadır." [i] buyurarak bizlere bu âyeti okumamızı tavsiye etmiştir.

[i] Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, III, 83.

AYET-EL KÜRSİ HANGİ SUREDE YER ALIR?

Ayet-el Kürsi de Bakara Suresi'nin 255'inci Ayet-i Kerimesidir.

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Ayetel Kürsi iniş sebebi
Ayetel Kürsi iniş sebebi

Müşrikler, tevhid inancını bir kenara bırakarak putlara tapıyor ve onların kendilerine şefaatçi olacaklarına inanıyor, Allah Teâlâ'ya inandıklarını söylemekle birlikte, O'nun ulûhiyetine ait sıfatlarını inkâr ediyorlardı. Mekke devrinde tevhid inancını ispat eden pek çok âyet-i kerîme nâzil olmuşsa da Âyetü'l-Kürsî, Medine döneminin ilk yıllarında, Allah Teâlâ'ya inanç konusundaki doğru itikadı âdeta bir deklarasyon şeklinde beyan etmek ve Mekke'de inmiş olan tevhid âyetlerinin ortak mânâsını özetlemek üzere indirildi. (el-Mürşidî, vr:27/A)

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Ayetel Kürsi nerelerde okunur?
Ayetel Kürsi nerelerde okunur?

Ayet-el Kürsi, namaz içinde sure olarak okunduğu gibi, namazdan sonra tesbihden önce de okunur. Aynı zamanda bu ayeti namaz dışında dua olarak İhlas Suresi, Nas Suresi ve Felak Sureleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenir.

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan,

Ayetel Kürsi'yi dinlemek ve okumak için tıklayın.

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Hayyum ve Kayyum ne demek?
Hayyum ve Kayyum ne demek?

Allah'ın (c.c) isimlerinden olan el-Hayy: Dâimâ diri; her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten anlamına gelmektedir. el-Kayyum: Gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutan. Bir şeyin kıyâmı, yani, bir varlık sâhibi olarak durabilmesi neye bağlı ise, onu veren. Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden. Her şey Hak ile kâimdir anlamındadır.

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Ayetel Kürsi Arapça
Ayetel Kürsi Arapça

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