Ayetel Kürsi ne demek, açıklaması nedir? Ayetel Kürsi ezberle ve dinle...
Ayetel Kürsi ne demek, açıklaması nedir? Ayetel Kürsi ezberle ve dinle...
Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetinde yer alır. Her gün okuduğumuz Ayetel Kürsi Rabbimizle aramızdaki iman misakımızın sözlü bir ifadesidir. Kötülüklere karşı kalkan kıldığımız namazlarımızın akabinde okuduğumuz bu ayet, bizleri kötülerin şerrinden, bela ve musibetlerden korur. Hakkında pek çok hadis bulunan bu ayetin birçok fazileti bulunur. Peki, Ayetel Kürsi nedir? Ayetel Kürsi açıklaması ne demek? Ayetel Kürsi'nin fazileti nedir? Ayetel Kürsi nerelerde okunur? Ayetel Kürsi'nin Türkçe okunuşu... Ayetel Kürsi ezberle ve dinle...
Giriş Tarihi: 03.08.2020
16:52
Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
17:22