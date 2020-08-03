Ayetel Kürsi ne demek, açıklaması nedir? Ayetel Kürsi ezberle ve dinle...

Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetinde yer alır. Her gün okuduğumuz Ayetel Kürsi Rabbimizle aramızdaki iman misakımızın sözlü bir ifadesidir. Kötülüklere karşı kalkan kıldığımız namazlarımızın akabinde okuduğumuz bu ayet, bizleri kötülerin şerrinden, bela ve musibetlerden korur. Hakkında pek çok hadis bulunan bu ayetin birçok fazileti bulunur. Peki, Ayetel Kürsi nedir? Ayetel Kürsi açıklaması ne demek? Ayetel Kürsi'nin fazileti nedir? Ayetel Kürsi nerelerde okunur? Ayetel Kürsi'nin Türkçe okunuşu... Ayetel Kürsi ezberle ve dinle...

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ayete'l-Kürsi adıyla bildiğimiz muhteşem bir ayet vardır. Bu ayette Rabbimiz kendini bizlere veciz bir şekilde tanıtmıştır. Esma-i Hüsna'sından örnekler vermiştir. Peygamberimiz (s.a.s) de, "Namazın ardından Âyete'l-Kürsî'yi okuyan kimse, sonraki namaza kadar Allah'ın himayesi altındadır." [i] buyurarak bizlere bu âyeti okumamızı tavsiye etmiştir.

[i] Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, III, 83.

AYET-EL KÜRSİ HANGİ SUREDE YER ALIR?

Ayet-el Kürsi de Bakara Suresi'nin 255'inci Ayet-i Kerimesidir.