Yeni bir sokak röportajıyla karşınızdayız. Bugünkü durağımız Eyüpsultan Meydanı. Mikrofonu yöneltip bayramın sizin için ne ifade ettiğini sorduk. Bakalım kimlerin “fikri var”dı?

BAYRAM NEDİR?

💠Farsçadan geçtiği düşünülen bayram; kelime olarak "sevinç ve eğlence günü" manasına gelir. İslam'da kurban ve ramazan olmak üzere iki bayram vardır. Her iki bayram da Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret etmesinin ikinci yılında kutlanmaya başlanmıştır.

💠 İslam'ın şartlarından biri olan Ramazan orucu da hicretin ikinci yılında farz kılındı. Bu ayı Allah'ın emrine uygun olarak ibadet ve taatle geçiren Müslümanlar, sonraki ayı ilk üç gününü bayram olarak kutladı. Bundan dolayı da Ramazan bayramı olarak adlandırıldı. Bayramdan önce fitre verildiği için de fitre bayramı olarak da adlandırıldı.

💠 On bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesiyle bizleri karşılayan bayram, içimize neşe ve mutluluk saçar. Allah'ın emrine yerine getirmenin sevinci, O'nun rızasına nail olma umudu ve şükrünü taşır.

Bayram sizin için neyi ifade ediyor?



Yeni bir sokak röportajıyla karşınızdayız. Bugünkü durağımız Eyüpsultan Meydanı. Mikrofonu yöneltip bayramın sizin için neyi ifade ettiğini sorduk. Bakalım kimlerin "fikri var"dı?#bayram #Ramazanbayramı #sokakröportajı #röportaj pic.twitter.com/R8BLxMLb6b May 3, 2022

💠 Sevdiklerimizin yüzünde gülümseme, herkesin birbiriyle içtenlikle tebrikleşmesi, mutluluğun saçıldığı anlardır. Sevincimizi paylaşma, gönüllerde sürur günleridir.

💠 Dilleri ve renkleri farklı olan Müslümanların yüce Allah'ın vahdetinde birleşmesidir. Peygamber Efendimizin (sav) "Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır." hadis-i şerifinde olduğu gibi.

💠 Bayramlar, geçmişten günümüze kültürümüzün en önemli temel taşlarından biridir. Bugün olduğu gibi Osmanlı döneminde de coşkuyla karşılanırdı.

↪ Osmanlı'da bayram "ıyd-i said-i fıtr" olarak adlandırılır, Ramazan'ın ortalarında hazırlıklar başlardı. Yeni kıyafetler için kumaşlar alınır, dikilmeye başlanırdı.

↪ Bayramlaşma ise camilerde veya musallâ denilen açık alanlarda kılınan namazdan sonra başlardı. Sarayda bayramlaşmanın ise belli kaideleri vardı. Padişah bayram sabahı sabah namazını sarayda Hırka-i Saadet Dairesi'nde kılardı. Tebrikleşme faslından sonra padişah Has Oda'ya geçer ve başta Ayasofya olmak üzere Sultan Ahmet, Süleymaniye gibi büyük camilerden birine bayram namazına gitmek üzere üstünü değiştirirdi.

↪ Ayasofya ya da Sultanahmet'e bayram namazına giden padişahı bayram alayı eşlik ederdi.

↪ Ramazan bayramlarında padişah halka açık büyük şenlikler düzenler; türlü eğlenceler yaptırırdı. Bu bayram eğlencelerinde ise belli bir düzen hâkimdi. Öğleden önce bayramlaşma ve ikramla geçerken öğleden sonra gösteriler yapılırdı. İstanbul esnafı çeşitli hünerler gösterir; orta oyuncuları, usta hayalbâzlar ve meddahlar çeşitli semtlerde halkı eğlendirirlerdi. Bu şenlik programında özellikle güreşçiler önemli yer tutarlardı.

Bayram herkesin çocuklaştığı zamandır. Heyecanla başucumuza astığımız yeni kıyafetler, büyüklerden alınan harçlıklar ve mide ağrıyana kadar yenilen şekerlerdir.

Peki, sizin için bayram neyi ifade ediyor?

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