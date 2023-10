Gazze'nin en karanlık gecesi

Terör devleti İsrail'in dün gece iki milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'ye gerçekleştirdiği operasyonda sivillere on saniyede bir bomba atıldı. 7 Ekim'de başlayan çatışmalar dün gece en üst seviyeye ulaştı. Şu ana kadar yedi bini geçkin Filistinli Müslümanın şehit olduğu saldırıda on iki bin tondan fazla bomba Gazze topraklarına düştü. Her gün gönüllerde inşa edilen Gazze şehri tarihinin en kara gecesini yaşadı.