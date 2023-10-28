Gazze'nin en karanlık gecesi
Terör devleti İsrail'in dün gece iki milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'ye gerçekleştirdiği operasyonda sivillere on saniyede bir bomba atıldı. 7 Ekim'de başlayan çatışmalar dün gece en üst seviyeye ulaştı. Şu ana kadar yedi bini geçkin Filistinli Müslümanın şehit olduğu saldırıda on iki bin tondan fazla bomba Gazze topraklarına düştü. Her gün gönüllerde inşa edilen Gazze şehri tarihinin en kara gecesini yaşadı.
Giriş Tarihi: 28.10.2023
09:51
Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
10:10
EN ŞİDDETLİ SALDIRI
🔸 İşgalci İsrail
7 Ekim tarihinde başlattığı operasyonun dozunu dün gece en üst seviyeye çıkardı. Pek çok tarihçi ve gazeteciye göre dün gece gerçekleşen operasyonlar Gazze tarihinin en büyük saldırısı.
🔸 Geç saatlere kadar süren ağır hava saldırısının yanında
Gazze'ye karadan da girmeye çalışan İsrail güçleri el Kassam Tugayları karşısında tutunamayarak geri çekildi.
İSRAİL SOYKIRIMI
DÜNYA İLE BAĞLANTI KESİLDİ
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2.3 milyon Müslümanın çok dar bir alanda hayat sürdüğü Gazze'ye dün gerçekleştirilen operasyonun ilk adımı olarak şehrin elektrik şebekesi hedef alındı.
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Filistin Telekomünikasyon Şirketi'ni hedef alan İsrail güçleri adeta şehrin tüm dünyayla olan görsel ve işitsel iletişimini keserek gerçekleşen operasyonu kamuyoundan gizlemeyi hedefledi.
GERİ ÇEKİLDİLER
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Hamas yayınladığı basın açıklamasında İsrail'in "hava, kara ve deniz" üzerinden Gazze'ye saldırdığını açıkladı. İsrail dün gerçekleşen saldırılarda herhangi bir hedef gözetmeden Gazze'yi vurdu.
🔸 Uzun süredir beklenen
kara operasyonunu da deneyen işgalciler Kuzey Gazze'deki Beyt el Hanun ve El Bureyc'de el Kassam Tugayları ile girdikleri yoğun çatışmalar sonucu geri çekildiler.
İNSAN NEDEN ZULMEDER?
100 UÇAK
🔸
İsrail ise beklenmeyen mağlubiyeti hazmedemediğinden dolayı gerçekleşen kara operasyonunun bekleyen, büyük operasyon olmadığını ilan etti.
🔸 Çok
sayıda uçakla gerçekleşen katliam sırasında Gazeteci Wael al-Dahdoud işgalci İsrail'in "yaklaşık 100 uçakla" bu vahşet dolu operasyonu gerçekleştirdiğini dile getirdi.
🔸
21 gündür gerçekleşen vahşet yüklü operasyonlar sırasında terör devleti İsrail, bir örgüt gibi davranarak sivillere karşı herhangi bir önlem almıyor.
🔸 Böylece gerçekleşen saldırılarda
askeri hedefleri vurduğunu söyleyerek esasında Filistinli Müslümanları kasıtlı olarak katlediyor. Bu da sistemli bir şekilde 1948'den bu yana sürdürülen soykırımın bir ayağını teşkil ediyor.
FİLİSTİN TARİHİNDE ÖNE ÇIKAN ZAMANLAR